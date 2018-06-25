Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Мужчину осудили за недоносительство.

Пушкинский районный суд приговорил Шамиля Омаргаджиева к 2, 5 годам тюрьмы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Мужчину обвиняли по двум статьям: первая — незаконное хранение оружия, у него в квартире нашли автомат Калашникова, вторая – несообщение о преступлении. ПО данным следствия Омаргаджиев неоднократно встречался с главным фигурантом дела о подготовке теракта в Казанском соборе с 18-ти летним петербуржцем Евгением Ефимовым. Вместе они обсуждали возможности нападения с ножом на горожан, на военных и полицейских, а также подрыв Казанского.

Омаргаджиев признал, что сознательно решил не сообщать о готовящихся нападениях. Напомню, всего по этому делу проходят 5 человек.

О предотвращении теракта спецслужбы отчитались в конце прошлого года. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за то, что ЦРУ передало полезную информацию. Впрочем, позже стало известно, что в ФСБ обратился местный житель, который обнаружил, что в контейнере, который он сдавал юному петербуржцу, готовится взрывчатка.