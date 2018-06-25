Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе
Суд вынес первый приговор по делу о подготовке теракта в Казанском соборе. Мужчину осудили за недоносительство.
Пушкинский районный суд приговорил Шамиля Омаргаджиева к 2, 5 годам тюрьмы и оштрафовал на 50 тысяч рублей. Мужчину обвиняли по двум статьям: первая — незаконное хранение оружия, у него в квартире нашли автомат Калашникова, вторая – несообщение о преступлении. ПО данным следствия Омаргаджиев неоднократно встречался с главным фигурантом дела о подготовке теракта в Казанском соборе с 18-ти летним петербуржцем Евгением Ефимовым. Вместе они обсуждали возможности нападения с ножом на горожан, на военных и полицейских, а также подрыв Казанского.
Омаргаджиев признал, что сознательно решил не сообщать о готовящихся нападениях. Напомню, всего по этому делу проходят 5 человек.
О предотвращении теракта спецслужбы отчитались в конце прошлого года. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за то, что ЦРУ передало полезную информацию. Впрочем, позже стало известно, что в ФСБ обратился местный житель, который обнаружил, что в контейнере, который он сдавал юному петербуржцу, готовится взрывчатка.
Комментарии4
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chapter_2 25 июня 2018 | 12:21
Поскольку все суды закрыты для общественности, то почему бы не подбросить "террористам" автомат, взрывчатку и даже атомную бомбу?
ematveev 25 июня 2018 | 12:33
chapter_2:
Намекаете на "цивилизованный мир"?
Вот в демократической Великобритании 15-летнему подростку дали пожизненное. За некую "подготовку" в совершению теракта.
И кстати, почему весь "цивилизованный мир" не переживает за этого подростка?
Где Ягланд со своими обращениями с Мэй?
nic55 25 июня 2018 | 12:58
ematveev:
Имея АК, обсуждать нападение с применением ножей? Кто идиоты: следаки или обвиняемые? Да если засадить рожок АК в толпу, то, как минимум, 15 покойников. А с ножом, за ними, набегаешься....
ematveev 25 июня 2018 | 13:06
nic55:
Ну во-первых, именно за нож, хранящийся дома, британский школьник и получил свое пожизненное.
А во-вторых, что-то кроме Эха читаете? Эхо ж подает информацию, адаптированную для понимания хомячками.
Автомат - у Омаргаджиева.
С ножом планировал нападать Ефимов, о чем и поведал первому.