Бывший губернатор Кировской области Никита белых минувшей ночью этапирован в колонию, рассказал Интерфаксу ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии Москвы Иван Мельников. По его данным, Белых прошёл медицинское обследование, и здоровье позволило его этапировать.

Между тем, адвокат Андрей Грохотов сказал «Эху», что самочувствие Белы по-прежнему плохое.

Пресненский суд приговорил Белых к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 48 миллионов рублей.