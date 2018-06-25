Бывший губернатор Кировской области Никита белых минувшей ночью этапирован в колонию
Бывший губернатор Кировской области Никита белых минувшей ночью этапирован в колонию, рассказал Интерфаксу ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии Москвы Иван Мельников. По его данным, Белых прошёл медицинское обследование, и здоровье позволило его этапировать.
Между тем, адвокат Андрей Грохотов сказал «Эху», что самочувствие Белы по-прежнему плохое.
Пресненский суд приговорил Белых к 8 годам колонии строго режима и штрафу в 48 миллионов рублей.
Комментарии14
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odobryam_s 25 июня 2018 | 12:04
"И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище:
"Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!"
Гоголь Н.В. "Мертвые души"
sandro_007 25 июня 2018 | 12:29
Колёсики, колёсики
Везут меня вдоль просеки..
tom_tom 25 июня 2018 | 12:30
На РФии всегда так:
1992: названы плюсы капитализма
1993: названы плюсы обнуления вкладов
1998: названы плюсы дефолта
2005: названы плюсы отмены льгот
2014: названы плюсы обвала рубля
2018: названы плюсы отмены пенсий
2024: названы плюсы загробной жизни...
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 12:06
Жаль Никиту.
Его единственной ошибкой было решение начать сотрудничать с властными жуликами, ворами и бандитами.
Нынешнее его положение - это закономерное следствие этого решения.
Чужой он им.
odobryam_s 25 июня 2018 | 12:07
mikhail_spb_: Вор у воров дубинку украл! Вот и вся суть дела и сущность вашего "Жальникиты"!
banyi1 25 июня 2018 | 12:07
Ну этапировали и этапировали... Давайте еще ежедневный анализ кала и мочи белых обсуждать)
odobryam_s 25 июня 2018 | 12:10
banyi1: "- С жульём, допустим, надо бороться!
— Ну почему он жулик? Человек умеет жить.
Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк?
— Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы!"
"Берегись автомобиля" . Фильм.
banyi1 25 июня 2018 | 12:07
Ну этапировали и этапировали... Давайте еще ежедневный анализ кала и мочи белых обсуждать)
nata_roo 25 июня 2018 | 12:11
Новость не имеет смысла сама по себе (напомню, что из 144 млн. жителей этой страны в одиночный пикет в поддержку Белых вышла только одна женщина, т.е. судьба Белых не интересует никого от слова совсем), и тем более не имеет смысла на фоне скорого выхода на свободу Олежи Навального...
kamen_12 25 июня 2018 | 12:36
nata_roo: Жил по-русски, с размахом, содержал любовниц. Попался на взятке, кто их не берёт? Поддержка должна быть многолюдной, странно.
nalix 25 июня 2018 | 12:25
В стране пофигистов вообще ничего не волнует.
jblack2 25 июня 2018 | 12:31
Ждём новостей о прописке Никиты на новом месте, определении ему шконки и уточнения масти среди ЗК...
banyi1 25 июня 2018 | 12:53
jblack2: Да нормально его определят, на красную ментовскую зону. Если у своих воровать не будет, то может и завхозом бани стать. Всё зависит сколько на ремонт хозяину бабок занесёт)))
parasuk_ 25 июня 2018 | 12:32
Еще один подельник навального поехал на зону, а зеленорожий прохиндей вопит, что жертва режима это он :)