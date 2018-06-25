Адвокат Белых надеется, что при выборе колонии и этапировании будет учтено здоровье его подзащитного

Адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов надеется, что при выборе колонии и этапировании будет учтено состояние здоровья его подзащитного. Об этом адвокат сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Состояние здоровья у него не менялось. В течение нахождения его в СИЗО оно только ухудшатся, каких-то улучшений в последнее время замечено не было. Жалобы на высокое давление и другие проблемы с его здоровьем остаются. Поэтому мы надеемся, что состояние здоровья будет учтено как при этапировании, так и при выборе места, где он будет отбывать», — сказал адвокат.

А.Грохотов также сообщил, что ему ничего неизвестно о том, был ли Н.Белых к настоящему моменту этапирован в колонию. Он подтвердил, что соответствующие документы уже поступили во ФСИН и это может произойти в любой момент.

Пока неизвестно, где будет отбывать наказание Н.Белых.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил «Интерфаксу», что Никиту Белых, осужденного на восемь лет за получение взятки, ночью этапировали в колонию для отбытия наказания. И.Мельников отметил, что перед отправкой Н.Белых был обследован врачами, во время этапа его будет сопровождать врач.