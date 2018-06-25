Эксперт: Результаты Эрдогана на выборах президента Турции стали обескураживающими для оппозиции
Результаты Реджепа Тайипа Эрдогана, набравшего 52,6% голосов избирателей на выборах президента Турции, стали обескураживающими для оппозиции. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал специалист по внутренней политике Турции Роберт Устян.
«Внутренне для оппозиции все равно результат стать обескураживающим, внутренне есть попытка непризнания, и, наверное, будет попытка оспорить результаты. Но, конечно же, оппозиция не на это рассчитывала с учетом того, какие были огромные митинги, миллионные, без преувеличения, до этих выборов», — сказал он.
Р.Устян отметил, что у противников Р.Эрдогана есть «огромное количество» нареканий к тому, как проходили выборы и велся подсчет голосов, но такой результат президента все равно стал неожиданным для оппозиции.
Р.Устян предполагает, что внутренняя и внешняя политика, проводимая Р.Эрдоганом, не претерпит изменений после выборов, поскольку его основополагающей идеей является консерватизм. В этом смысле, считает эксперт, граждане Турции, голосуя за Р.Эрдогана, выбрали «пресловутую стабильность».
С точки зрения Р.Устяна, в Кремле рассчитывали на победу Р.Эрдогана, поскольку его курс соответствует внешнеполитическим целям России.
«Эрдоган, который практически изолирован Западом и со стороны ЕС считается практически изгоем, для Владимира Путина, для Кремля, для сирийского направления, для «Турецкого потока», для «Аккую», для позиции «Газпрома» в Турции, кончено же, очень удобен», — заключил эксперт.
Комментарии3
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mystar 25 июня 2018 | 11:47
А сколько визгу было в западных сми что счас оппозиция как даст просраться Эрдогану.)))))
novrusich 25 июня 2018 | 11:59
mystar: Э
то у тебя в голове визг стоял, от возгласов тех, кто к тебе сзади пристраивался.
А все комментаторы предсказывали победу Эрдогану даже просто потому, что он контролировал всю избирательную систему, и полностью убрал оппозиционеров из полиции, прокуратуры и судебной системы.
Жаловаться некуда. Армия тоже вычищена на 100%.
Экономика, конечно, валится в пропасть, но для него главное оставться у власти.
А для Путина Эрдоган удобен.
двум изгоям приходится дружить, потому как никто больше с ними не говорит.
Правда эрдоган периодически втыкает сзади.
Но это уже рефлекс восточного человека.
если можно воткнуть, то почему это не сделать?
Все равно партнер помурзится-помурзится и смирится.
matsuvi 25 июня 2018 | 12:00
mystar: Это в каких западных? Я нигде не слышал никакого визгу, только у вас.