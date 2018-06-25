Аномальной жары 2010 года в Москве не ожидается, прогнозирует Гидрометцентр
Аномальной жары 2010 года в Москве не ожидается, прогнозирует Гидрометцентр. Завтра начнётся постепенное повышение температуры. Днём до + 26. В среду до + 28 градусов, а в конце недели воздух может прогреться до + 30.
При этом в ближайшие 3 дня осадков не ожидается.
Комментарии1
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antiboh 25 июня 2018 | 11:38
В Москве да, у нас вчера было 33,а сейчас 28 (фтени)..))