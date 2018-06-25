Аномальной жары 2010 года в Москве не ожидается, прогнозирует Гидрометцентр. Завтра начнётся постепенное повышение температуры. Днём до + 26. В среду до + 28 градусов, а в конце недели воздух может прогреться до + 30.

При этом в ближайшие 3 дня осадков не ожидается.