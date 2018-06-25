Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли границу с Россией
Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли границу с Россией. Все задержанные мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них 7 марокканцев, двое алжирцев и гражданин Йемена. У них были паспорта и документы болельщика. Как фанаты оказались на российско-польской границе, не уточняется.
Сегодня в Калининграде состоится матч между командами Испании и Марокко, сообщает ТАСС.
Комментарии3
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kryimsdiiick 25 июня 2018 | 11:35
Так в какую сторону перешли-то?
vasyakirin 25 июня 2018 | 11:36
kryimsdiiick: вроде по паспорту болельщика и проход свободный?
zztop1960 25 июня 2018 | 11:38
Тоже самое на границе Латвии, Эстонии, Финляндии .Под видом болельщиков , из России в ЕС ломанулись мигранты