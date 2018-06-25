Польские пограничники задержали группу футбольных фанатов, которые перешли границу с Россией. Все задержанные мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Среди них 7 марокканцев, двое алжирцев и гражданин Йемена. У них были паспорта и документы болельщика. Как фанаты оказались на российско-польской границе, не уточняется.

Сегодня в Калининграде состоится матч между командами Испании и Марокко, сообщает ТАСС.