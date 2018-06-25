Около 1700 уругвайских болельщиков будут присутствовать на матче между сборными Уругвая и России
Около 1700 уругвайских болельщиков будут присутствовать на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России, сообщает департамент информационной политики Самарской области. Всего стадион «Самара-арена», на котором пройдёт игра, вмещает почти 45 тысяч зрителей.
Игра начнётся в 17 часов по московскому времени.
Комментарии1
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vikwlad 25 июня 2018 | 11:40
С Уругваем договорняк не проскочит, как он проскочил с Саудовской Аравией и Египтом.