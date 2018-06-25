Около 1700 уругвайских болельщиков будут присутствовать на матче между сборными Уругвая и России

Около 1700 уругвайских болельщиков будут присутствовать на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и России, сообщает департамент информационной политики Самарской области. Всего стадион «Самара-арена», на котором пройдёт игра, вмещает почти 45 тысяч зрителей.

Игра начнётся в 17 часов по московскому времени.