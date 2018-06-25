Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в десятках институтах Российской Академии наук
Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в десятках институтах Российской Академии наук. 50 институтов сдают помещения в аренду без договоров, некоторые не могут взыскать долги с арендаторов.
В 2017 году сумма задолженности превысила 350 миллионов рублей, сообщает РБК.
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