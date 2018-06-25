Генеральная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в десятках институтах Российской Академии наук. 50 институтов сдают помещения в аренду без договоров, некоторые не могут взыскать долги с арендаторов.

В 2017 году сумма задолженности превысила 350 миллионов рублей, сообщает РБК.