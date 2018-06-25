Группа En+ Олега Дерипаски готова сменить юрисдикцию на российскую. По мнению экспертов, это может быть связано с санкциями, под которые попал бизнес миллиардера.

В России наконец появились условия для комфортного ведения бизнеса – об этом газете «Ведомости» заявил один из источников, близких к компании En+. По словам собеседников издания, сейчас группа Дерипаски изучает возможность смены регистрации с острова Джерси на российскую. Также они подчеркивают, что это решение было бы логичным, поскольку все основные активы En+ находятся здесь.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что перерегистрация в России стала одним из условий получения господдержки компании Дерипаски. По мнению специалистов, En+ может пройти процедуру регистрации во внутренних офшорах, которые создаются на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

Проблемы у бизнеса Дерипаски начались в апреле, когда сам миллиардер и его компании попали в санкционный список США. Это привело к резкому падению курса акций En+, «Русала» и других активов. В американском Минфине заявили, что могут снять санкции, если Дерипаска перестанет контролировать бизнес.

После попадания под санкции группа En+ попросила у российского правительства многочисленные льготы, сумма которых составит десятки миллиардов рублей.