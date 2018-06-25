Парламентские и президентские выборы в Турции стали победой демократии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган
Парламентские и президентские выборы в Турции стали победой демократии, заявил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил за поддержку граждан страны и Аллаха, пообещав Турции годы процветания, сообщает агентство «Анадолу». По его данным, Эрдоган набрал более 52,5 процентов голосов.
Правящая Партия справедливости и развития, по предварительным данным, набрала более 42 процентов.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 11:39
Видимо, эрдогашка имеет в виду так называемую "суверенную демократию"?
И как скоро удастся восстановить страну после того, как закончатся его "годы процветания" и его вынесут вперёд ногами?
punyoshohlai 25 июня 2018 | 11:40
Дежа вю. Где-то я это недавно слышал. Но по-турецки не говорю и не понимаю
podwodnik 25 июня 2018 | 11:40
"Парламентские и президентские выборы в Турции стали победой демократии...".
Есть просто скучная демократия. Но в особо демократичных странах обязательно случается целая Победа демократии :).