Парламентские и президентские выборы в Турции стали победой демократии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган

Парламентские и президентские выборы в Турции стали победой демократии, заявил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил за поддержку граждан страны и Аллаха, пообещав Турции годы процветания, сообщает агентство «Анадолу». По его данным, Эрдоган набрал более 52,5 процентов голосов.

Правящая Партия справедливости и развития, по предварительным данным, набрала более 42 процентов.