Бывший губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в колонию, где будет отбывать наказание, рассказал «Интерфаксу» секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, перед отправкой Белых прошёл медицинское обследование. Его должен сопровождать врач.

В то же время адвокат Андрей Грохотов сказал Эху, что самочувствие Белых по-прежнему плохое. Где он будет отбывать наказание, пока неизвестно.