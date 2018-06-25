Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдут первые матчи третьего тура. Сборная России в Самаре сыграет с Уругваем.



Наша команда двумя победам обеспечила себе психологическую передышку. Сегодняшняя встреча не будет иметь турнирного значения, хотя на кону – первое место в группе. Выбрать себе соперника не получится, поскольку потенциальные конкуренты играют позже. У главного тренера сборной Станислава Черчесова есть возможность немного ротировать состав, но существует опасность потерять тот драйв, за счет которого команда во многом и побеждает.

В одно время со стартовым свистком в Самаре на поле выйдут Саудовская Аравия и Египет, которые попытаются вернуться домой хотя бы с одной победой. В группе В матчи начнутся четырьмя часами позже. Португалия играет с Ираном и в случае поражения покинет чемпионат мира. Испанцы встречаются с командой Марокко, которая стала первым неудачником турнира.

Матч между сборными России и Уругвая покажет Первый канал. Там же в 21.00 можно будет посмотреть встречу Испания – Марокко. Параллельно на Матч ТВ трансляция игры Португалия – Иран.