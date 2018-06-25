Дмитрий Титков, сторонник Алексея Навального из Сочи, попросил политическое убежище в Швеции. Об этом сам активист рассказал «Кавказскому узлу». Титкова неоднократно задерживали из-за протестных акций. По его словам, в Швеции ему дали жильё и разрешение на работу.

Кроме того, беженцам выплачивают по 200 евро в месяц.