Дмитрий Титков, сторонник Алексея Навального из Сочи, попросил политическое убежище в Швеции
Дмитрий Титков, сторонник Алексея Навального из Сочи, попросил политическое убежище в Швеции. Об этом сам активист рассказал «Кавказскому узлу». Титкова неоднократно задерживали из-за протестных акций. По его словам, в Швеции ему дали жильё и разрешение на работу.
Кроме того, беженцам выплачивают по 200 евро в месяц.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 25 июня 2018 | 11:24
Кремлевский Рейх выживает антифашистов..
m_doc 25 июня 2018 | 11:33
kottigr1: Какой он на фиг антифа? Бывший журналюга, давно тунеядствует, упоротый революционэр. Невелика потеря, точнее, вообще никакой.
irinakingsize1 25 июня 2018 | 11:27
Все поняли, почему поднимают пенсионный возраст? Не только из-за бабла, а и тупо из-за того, что молодежь,причем разных взглядов,вплоть до кураторов портянок, съ*бывает быстрыми темпами из страны. Работать за внуков будут, видимо, сами пенсионеры.
skull9 25 июня 2018 | 11:37
irinakingsize1: Посидит в лагере для беженцев с арабами, как Васильева, сразу домой захочет. Он думает ему там сейчас миллионы будут платить только из-за того, что он безработный тунеядец Анального поддерживает? Глубоко ошибается.
j_partizan 25 июня 2018 | 11:30
беженцам выплачивают по 200 евро в месяц
_______________
Вот оно, решение пенсионного вопроса в России.
benny_point 25 июня 2018 | 11:32
Лишить его российского гражданства и всех его родственников до десятого колена, и выпнуть за пределы России на вольные европейские хлеба.
menshicoff 25 июня 2018 | 11:38
"в Швеции ему дали жильё и разрешение на работу"
................................
А как дышал, как дышал... а всего то оказались меркантильные потуги. Выклянчил таки... Навальный пока не, цену набивает....