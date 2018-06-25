В Санкт-Петербурге осуждён первый из пяти фигурантов дела о подготовке взрыва в Казанском соборе. Суд назначил Шамилю Омаргаджиеву 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».

Пятеро фигурантов дела о терроризме были арестованы в Петербурге в декабре 2017 года, благодаря информации, которой с российскими спецслужбами поделилось американское ЦРУ.