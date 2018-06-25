Центризбирком Турции объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах
По словам главы комиссии Сади Гювена, Эрдоган набрал простое большинство голосов. Какой процент получил действующий президент, не уточняется. По данным агентства «Анадолу», обработано более 99 процентов бюллетеней. Эрдоган набрал свыше 52,5 процентов голосов. У его ближайшего соперника – кандидата от оппозиции Мухарема Индже 30 процентов.
Эрдоган уже выступил перед своими сторонниками. Все предвыборные обещания будут выполнены, заявил действующий президент.
На парламентских выборов, по данным «Анадолу», лидирует правящая Партия справедливости и развития. Она набирает более 42 процентов голосов.
Комментарии2
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y3emen1 25 июня 2018 | 11:24
ну вот, помидорами уже не ограничится
t_l_v 25 июня 2018 | 11:33
52 - это нормальный конкурентный выборный процент. И перед выборами митинги проходили там многомиллионные. Чувствовалось, что это выборы, а не фуфло.