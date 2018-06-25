Омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с голодающим больше 40 дней украинским режиссёром Олегом Сенцовым
Омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с голодающим больше 40 дней украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом уполномоченный по правам человека на Украине написала у себя в фейсбуке. ФСИН тем временем подтвердил украинское гражданство Сенцова.
Украинский МИД в очередной раз призвал Россию разрешить омбудсмену Людмиле Денисовой встречу с Олегом Сенцовым. Его состояние вызывает массу вопросов, информация о самочувствии режиссёра и ещё одного осуждённого в России украинца Владимира Балуха, противоречива, пишет Денисова в фейсбуке: «По одним данным они голодают, по другим — прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес». Омбудсмен отмечает, что в видеосвязи с Сенцовым ей отказали. Фото не предоставляют. У Денисовой это вызывает большую обеспокоенность и недоверие.
На этом фоне адвокат Сенцова, голодовка которого длится уже 43 дня, получил подтверждение, что российская пенитенциарная система признаёт режиссёра гражданином Украины. Дмитрий Динзе опубликовал у себя в фейсбуке скан-копию справки, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу выдало в октябре прошлого года после прибытия Сенцова в колонию Белый медведь в городе Лабытнанги. Справку позже передали в генконсульство Украины в Екатеринбурге. В ней сказано, что Сенцов «гражданин Республики Украина».
Режиссёр был осуждён на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Вину он не признал и продолжает считать себя украинцем. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сегодня, как ожидается, призовёт президента Путина помиловать Олега Сенцова.
Комментарии17
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jblack2 25 июня 2018 | 11:17
Денисова планировала проведение видеосвязи с сидельцем, видимо, чтобы транслировать жалостливый репортаж в мировых СМИ.
Скромненько...
testmeter 25 июня 2018 | 11:22
jblack2: Не жалостливый, а правдивый репортаж. Это прямая обязанность омбудсмена. А то ведь, гэбнявые москальковые "защитники прав человека" утверждают, что Сенцов поправился и поздоровел.
luger_max_otto 25 июня 2018 | 11:23
Это её право. Такие же права есть у российских омбудсменов. Кстати, не "планировала", а Вы хотите считать, что планировала. Приписывание человеку Ваших мыслей- или глупость, или паскудство, или и то и другое- я склоняюсь к третьему варианту.
novrusich 25 июня 2018 | 11:33
luger_max_otto: Сейчас тем кто готовил и подписывал эту справку об ур\краинском гражданстве скенцова, мало не будет.
эта справка полностью противоречит позиции кремлинов.
Ляпнули ребятки правду впопыхах.
danko1 25 июня 2018 | 11:18
К сожалению, когда фашист Путин будет сидеть в тюрьме, к нему будут допускать правозащитников.
А пока тот международный преступник время тянет, пока ЧМ идет.
Но потом этот подонок на любые преступления пойдет.
tom_tom 25 июня 2018 | 11:27
Депутат с пенсией 150 тысяч рублей объясняет, что если русским со средней пенсией 13 тысяч рублей не повысить пенсионный возраст, их пенсии начнут уменьшаться.
Вопрос: у вас тоже чешутся руки?..
luger_max_otto 25 июня 2018 | 11:29
У депутан- то? У них это профессиональное.
kara 25 июня 2018 | 11:23
Эхо, а когда Москалькову допустят до Вышинского?
дайте задание Азару или Ганапольскому, пусть узнает.
testmeter 25 июня 2018 | 11:30
kara: Это давным-давно известно, записано в договоренностях и опубликовано везде, где только можно. Синхронно с посещением Сенцова Денисовой.
kara 25 июня 2018 | 11:37
testmeter: а что по факту? одна штурмовала ворота колонии, а у другой был запрет на въезд на Украину.
testmeter 25 июня 2018 | 11:41
kara: "запрет на въезд на Украину" ///
Это тебе по телевизору Соловьев с Киселевым рассказали? И ты поверило? Москалькова никуда и не собирается ехать. Может сама и хочет, но сцарь не пускает - время тянет
sergei_tn 25 июня 2018 | 11:34
kara: Это причина не допускать до Сенцова?
Это логика уголовников или мафии, что одно и то же. Все эти ответки, зуб за зуб, око за око... Логика нормальных людей - каждый отвечает за свое и вина другого ,не оправдывает вину твою.
rampa 25 июня 2018 | 11:39
kara: при чем в этом вопросе Ганапольский? Похоже Москалькова сама не особо желает видеться с Вышинским.
sergei_tn 25 июня 2018 | 11:31
а почему? ВЕдь это только усиливает подозрения.
Или они уже давно плюют на все подозрения, знаю с кем дело имеют.
shlevet 25 июня 2018 | 11:31
По последним данным Сенцов совсем плох.
На связь сил выйти уже нет.
Нет сил и подняться со шконки до параши.
Когда к нему пришли и сказали, что он может написать прошение о помиловании Путину, оказалось, что он уже не в состоянии держать ручку.
Когда его спросили, а хочет ли он этого, губы его не смогли разжаться, но по его взгляду поняли, что этот мужественный человек пойдет до конца...
aallttoo 25 июня 2018 | 11:36
shlevet: Редкостную мерзость нанимают в пригожинские поварята. Радует, что нормальные люди не идут туда работать, только отребье типа shlevet
shlevet 25 июня 2018 | 11:41
aallttoo: //...отребье типа shlevet//
Отребье это родители aallttoo