Омбудсмену Людмиле Денисовой отказали в видеосвязи с голодающим больше 40 дней украинским режиссёром Олегом Сенцовым. Об этом уполномоченный по правам человека на Украине написала у себя в фейсбуке. ФСИН тем временем подтвердил украинское гражданство Сенцова.

Украинский МИД в очередной раз призвал Россию разрешить омбудсмену Людмиле Денисовой встречу с Олегом Сенцовым. Его состояние вызывает массу вопросов, информация о самочувствии режиссёра и ещё одного осуждённого в России украинца Владимира Балуха, противоречива, пишет Денисова в фейсбуке: «По одним данным они голодают, по другим — прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес». Омбудсмен отмечает, что в видеосвязи с Сенцовым ей отказали. Фото не предоставляют. У Денисовой это вызывает большую обеспокоенность и недоверие.

На этом фоне адвокат Сенцова, голодовка которого длится уже 43 дня, получил подтверждение, что российская пенитенциарная система признаёт режиссёра гражданином Украины. Дмитрий Динзе опубликовал у себя в фейсбуке скан-копию справки, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу выдало в октябре прошлого года после прибытия Сенцова в колонию Белый медведь в городе Лабытнанги. Справку позже передали в генконсульство Украины в Екатеринбурге. В ней сказано, что Сенцов «гражданин Республики Украина».

Режиссёр был осуждён на 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Вину он не признал и продолжает считать себя украинцем. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд сегодня, как ожидается, призовёт президента Путина помиловать Олега Сенцова.