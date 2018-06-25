США не смогут помешать России захватить Прибалтику в случае российского вторжения в Европу
США не смогут помешать России захватить Прибалтику в случае российского вторжения в Европу. К такому выводу пришли специалисты Пентагона по итогам военных учений.
Одним из главных препятствий для быстрого военного ответа США на вторжение России в Европу станет бюрократия. По оценке специалистов, штабу американской армии придется заполнить 17 различных форм, необходимых для переброски войск из Германии в Польшу. За это время Россия успеет захватить страны Балтии. Как пишет The Washington Post, американские военные смоделировали этот сценарий с помощью специальной симуляции.
Также на руку России сыграют узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура в Европе. К примеру, слабые мосты могут не выдержать веса американских танков при их переброске на восток. Также специалисты отмечают, что российские военные хорошо знают подобные слабые места, потому что значительная часть этой территории ранее входила в советский блок. Европейские бюрократы также могут помешать быстрому продвижению: войска НАТО рискуют задержаться при прохождении паспортного контроля ЕС.
В Пентагоне утверждают, что не задумывались о планах защиты от России вплоть до 2014 года, когда был присоединён Крым и начался конфликт на Украине.
Комментарии29
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dataan 25 июня 2018 | 10:51
Вот тебе и на! А как же так.!? А Грибаускайте так надеялась Омск и Томск завоевать. :)))))))))))
kottigr1 25 июня 2018 | 10:53
dataan: Российскую армию остановить не сложно.. Достаточно выставить по периметру границы вдоль фронта наступления бочки со спиртом, а затем выменять с утра у российских солдат их оружие на огуречный рассол.. Если же вместо спирта использовать целебную настойку "Боярышника", то возможно даже и огуречный рассол уже не понадобится..
sg90 25 июня 2018 | 11:14
kottigr1:
Буряты спирт не пьют. Только кумыс. А откуда в Приебалтии кумыс? Вот и песда нате )))
ЗЫ Это что же получается. Во всей грузии 10 лет назад несколько бочек чачи не нашлось? Жмоты..
kottigr1 25 июня 2018 | 11:27
sg90: Грузин даже чача не спасла.. Ведь многие российские воины только там первый раз в жизни, после деревенской дырки в полу, увидели фарфоровые унитазы.. Захотели такие же..
sg90 25 июня 2018 | 11:37
kottigr1:
То есть самое ценное, что можно было захватить в Грузии в качестве трофеев - это были унитазы? Надо же как опустилась бывшая республика черных волг..
shicotus_live 25 июня 2018 | 11:30
))))))))))) и на хрена нам эта нищая Чухония? Вот ещё глупости её захватывать))
Ну а вопль понятен. дайте побольше денег, американским генералам ещё попилить треба))
antiboh 25 июня 2018 | 11:22
США не смогут помешать России захватить Прибалтику .//
Помешают прибалты..
dorin1987 25 июня 2018 | 11:03
_: Чему радуетесь, "завоеватель"? Трети населения РФ за чертой бедности? Или школам без туалетов?
dataan 25 июня 2018 | 11:05
dorin1987: Бредишь, ну бредь, бредь. Тебе только 10 твоих соратников на Эхе и поверят. Бу-га-гага-га
glotov 25 июня 2018 | 11:13
dataan: Мы в детском саду тоже придумывали страшилку и свято верили в нее. Кто - то плакал от страха.
ahsartag 25 июня 2018 | 11:16
dorin1987: треть населения? да вы практически кремлевский пропагандист
wuwer 25 июня 2018 | 11:18
dataan: Ага...ястребы дополнительную деньгу выолачивают
Да кому нахрен упала это убогое население?
Россиянцы и сами прекрасно справляются по освобождению халявных территорий
Гнилое яблоко само с яблони упадет и на прокорм свиньям достанется
blahovdav 25 июня 2018 | 11:22
dataan: Вот тебе и на! А как же так.!? А Грибаускайте так надеялась Омск и Томск завоевать. :)))))))))))\\\\ Путлеровская свинка может ссылочку сделать на ее такие слова??? Я могу даже порадовать путиноида следующими словами, что Рашка может даже захватить Украину-меньше она, население меньше, ресурсов, армия меньше. Это все равно, если бы я гордился, что могу измордовать твою малолетнюю внучку.... А вот опыт Чечни рашкованскому туповатому быдлу ничего не подсказывает?? Маленькая Чечня десяток летотправляло в ад российских карателей, посягнувших на ее независимость и только благодаря тому, что каратели уничтожили пару сотен тысяч мирных жителей и наиболее активных патриотов и купили жирного Иуду в трениках удалось аннексировать Ичкенрию. Там был миллион, а здесь-40. Там был клочек земли, а здесь огромные пространства. Там карамультуки а калаши, а здесь современное оружие и вооружение. И здесь из за каждого угла будет выстрел в спину карателю. свинопут шарит, что опыт Ковпака тому пример??
nitsahon 25 июня 2018 | 10:53
как это они не задумывались о планах защиты от России? события в Грузии были за 6 лет до вторжения в Крым...
уж могли бы прикинуть, что и где нужно защищать от России...
parasuk_ 25 июня 2018 | 10:54
Злобным прибалтийским гномам придется раскошелиться на ремонт дорог и мостов :)
andre_klimov 25 июня 2018 | 11:31
parasuk_:
Как ни странно - именно Вы и уловили суть происходящего точнее всего.
После "плана Маршалла" Европа как-то попривыкла расчитывать, что в случае необходимости ей подадут руку и подставят шею. Не так, конечно, как синтезированные палестинцы привыкли жить за счёт международной левой бюрократии, но всё же. Даже стандарты НАТО по боеготовности и расходами на оборону некоторыми странами просто не соблюдаются. Читате всё те же дискуссии в НАТО. И если Путину в голову стукнет не только моча, но и тот горшок, в котором она плещется, и он вдруг решит завоевать Францию - поверьте, это будет похоже как две капли воды на захват Франции Гитлером. С тем же "сопротивлением" и той же "жизнью под окупацией".
Обиженый на Европу Трамп просто дал своим военным предать гласности то, что раньше стыдливо замалчивалось - Европа не имеет возможности защитится сама, а, благодаря своей политике в отношении США сделала и оперативную помощь им маловероятной. Путин ли, китайцы ли, мигранты ли - всё это вызовы, которые Европе теперь придётся решать самой "через немогу".
Кстати, дороги в Прибалтике - очень приличные. Проверено лично.
y3emen1 25 июня 2018 | 10:55
так пущай вова вторгается, крым-то наш уже почти сожрал россиюшку
zztop1960 25 июня 2018 | 10:56
Теперь планы пересмотрят
midnightblues 25 июня 2018 | 11:23
zztop1960: kottigr1: Ну и на здоровье
После этого можно будет включить полную блокаду
Хотя я не верю в такие попытки рассейских идиотов
Они же понимают-что удавить их проще простого
Да и следующий правитель автоматически начнет новый курс,противоположный существующему
andre_klimov 25 июня 2018 | 11:36
midnightblues:
Тут же, как в переменном токе - всё зависит от частоты...
greeg1 25 июня 2018 | 10:56
От такой новости у вовы наверное дыхание спёрло. Быть Чингисханом, Александром Македонским и Наполеоном одновременно не каждая голова выдержит.
y3emen1 25 июня 2018 | 10:59
greeg1: у "кремлёвского мечтателя" переклинило?
benny_point 25 июня 2018 | 11:10
Ну что ж остаётся г-же Грибыискайте вешаться от предчувствия вторжения России в прибалтийские страны.
denisevropeets 25 июня 2018 | 11:12
Значит надо снимать эти выявленные «бюрократические барьеры». Думаю, что работа в этом направлении, в недрах НАТО и ЕС, уже ведётся.
kara 25 июня 2018 | 11:13
и по этому,все торговые сделки с этими странами вести только по предоплате!
skull9 25 июня 2018 | 11:13
Ещё не хватало посадить себе на шею кучу русофобских проебалтов..
Пусть их европа спонсирует, не дождётесь.
sergej17 25 июня 2018 | 11:14
Картина будет ещё забавней: танки НАТО увязнут в бюрократии, но танки путинские не тронутся с места, а если тронутся, то задом наперёд.
mystar 25 июня 2018 | 11:18
Годы идут а Россия все не нападает на эти никому не нужные образования. Ну так хоть на компьютерной симуляции показать.))))))
kaplan911 25 июня 2018 | 11:23
В Украине увязли по самую ширинку, в Сирии - по грудь, полезем в
Европу увязнем с головой......
Состояние наших дел в армии, в в том числе с ЯО ничуть не лучше,
чем в экономике. Если не хуже.
Прос..али всё....... а вот понты дороже пенсий.
Урок, преподанный с ЧВК нашему МО впрок не пошёл.
А чё, мяса впутерашке много.....которое с гордостью
идёт на убой.
Ну так туда им и дорога.