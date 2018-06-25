Сборная Египта опровергает информацию об уходе главной египетской футбольной звезды полузащитника Мохамеда Салаха

Он находится на тренировочной базе и тренируется вместе со всеми, заявил RT руководитель информационного отдела Усама Исмаил. Накануне о возможности ухода Салаха из сборной сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к английскому клубу «Ливерпуль», за который выступает египетский футболист. По их словам, Салах недоволен тем, что происходит в Чечне, и не хочет, чтобы его использовали в чисто политических целях.

Тренировочная база египтян находится в Грозном. Рамзан Кадыров посещает тренировки, устроил торжественный ужин и присвоил Салаху звание почётного гражданина Чечни, напоминает издание «Медуза».