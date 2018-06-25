Сборная Египта опровергает информацию об уходе главной египетской футбольной звезды полузащитника Мохамеда Салаха
Он находится на тренировочной базе и тренируется вместе со всеми, заявил RT руководитель информационного отдела Усама Исмаил. Накануне о возможности ухода Салаха из сборной сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к английскому клубу «Ливерпуль», за который выступает египетский футболист. По их словам, Салах недоволен тем, что происходит в Чечне, и не хочет, чтобы его использовали в чисто политических целях.
Тренировочная база египтян находится в Грозном. Рамзан Кадыров посещает тренировки, устроил торжественный ужин и присвоил Салаху звание почётного гражданина Чечни, напоминает издание «Медуза».
Комментарии4
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serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:36
Еще вчера опровергли. Хотя и так было понятно, что фейк. Эхо очень "оперативно" работает. И совсем не желтое, совсем.
banyi1 25 июня 2018 | 10:38
Не может быть такого, что CNN обмануло!!!! Как и Свобода и НГ! Они же святые )))
viktorova 25 июня 2018 | 10:53
Похоже, что РАК извинился и забрал почетное звание назад.
wuwer 25 июня 2018 | 10:59
Губернатор Чукотки вызвал на ковер полузащитника:
"Однако, ты нохча не слушай...миня слушай...
гол не забиваешь..чума сидишь, кит кушаешь..
жена спишь, но штана снимаешь..
со штанами как мой жена спишь?"