Российские военные сообщили об уничтожении десятков боевиков в Сирии. Как утверждает Центр примирения враждующих сторон. Террористы напали на населённые пункты в южной зоне деэскалации.

Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации отбили нападение, сообщает РБК.