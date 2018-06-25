Российские военные сообщили об уничтожении десятков боевиков в Сирии
Российские военные сообщили об уничтожении десятков боевиков в Сирии. Как утверждает Центр примирения враждующих сторон. Террористы напали на населённые пункты в южной зоне деэскалации.
Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации отбили нападение, сообщает РБК.
Комментарии48
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yralez 25 июня 2018 | 10:35
Приперли все таки к стенке, пришлось сознаться......но только не в уничтожении мирного населения.
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 10:38
yralez: /мирного населения/
А оружие это "мирное население" не иначе как в местном военторге купили? Или все-таки его поставляют американские ихтамнеты и техасские трактористы?
danko1 25 июня 2018 | 10:45
Оказалось,что те,кого там нет, кого уже 3 раза выводили, уничтожили тех, кого уже официально полностью давно уничтожили.
Зомби с 2-х сторон?
kaplan911 25 июня 2018 | 11:03
danko1: \\ Оказалось,что те,кого там нет, кого уже 3 раза выводили, уничтожили тех, кого уже официально полностью давно уничтожили.
Зомби с 2-х сторон? \\
Зомби в квадрате.
kottigr1 25 июня 2018 | 10:48
podpindosov_net_01: Сирийская оппозиция добывает оружие на дне дамасских шахт.. Странно другое.. То что практически все оружие применяемое разными сторонами в Сирии имеет российское происхождение.. Это наводит на мысль, что где-то шахтеры Донбасса и Сирии неизбежно произведут смычку и в дальнейшем этот тоннель можно будет использовать как Транссирийский подземный транспортный коридор и даже возможно связать в единую транспортную инфраструктуру с московским метро и БАМом....
tvitov66 25 июня 2018 | 10:53
kottigr1: Кожугет Шойгович нашел в Сирии еще не освобожденных 998 городов, а также еще занятые террористами территории площадью 503 тыс. кв. км.
dataan 25 июня 2018 | 10:56
kottigr1: :))))))))))))))))))
У тебя бредогонство прогрессирует смотрю. :)))))
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 10:59
kottigr1: /Странно другое.. То что практически все оружие применяемое разными сторонами в Сирии имеет российское происхождение../
Очередная ложь от тебя, хохлобот.
Сирийские военные обнаружили на оставленных боевиками складах отравляющие вещества американского и британского производства.
Как заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске, отравляющие вещества были обнаружены на складах террористов как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска, передает «Интерфакс».
Фейсал Микдад: «Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN».
Микдад уточнил, что химические боеприпасы изготовила американская компания Federal Laboratories, а отравляющие средства — Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).
kottigr1 25 июня 2018 | 11:06
podpindosov_net_01: Сирийские военные обнаружили ..
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Плохо искали.. там к этим натовским боеприпасам был прикручен распятый мальчик в трусиках из Славянска, а на самих боеприпасах, для непонятливых, прямо по-русски было написано "Сделано в Солсбери"..
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 11:16
kottigr1: Я и не сомневался, что ты начнешь выгораживать своих хозяев, хохлоцефал. Ведь иначе не получишь печеньку.
kottigr1 25 июня 2018 | 11:22
podpindosov_net_01: У Вас приступ пищевых галлюцинаций ? Тебе снова Путин в корыто печенек не доложил ? Плохо стараешься царапая свои пасквили во благо Фюрера и во славу Кремлевского Рейха..
sab171 25 июня 2018 | 11:33
kottigr1: с каждым днем в его корыте все более не сьедобное, балабас одним словом.
blahovdav 25 июня 2018 | 11:07
podpindosov_net_01: Как заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад на пресс-конференции/// Весь мир заявляет на прессконференциях, с трибуны ООН и пр., что Рашка агрессор и ведет войну в Украине, но свинопутам ближе слова какой сирийской маймуны??
blahovdav 25 июня 2018 | 11:04
podpindosov_net_01: А оружие это "мирное население" не иначе как в местном военторге купили? Или все-таки его поставляют американские ихтамнеты и техасские трактористы?\\\\\ Свинопут писатель, а не читатель?? Хотя по твоему таки плешивый с Рашкой воюют в Донбассе?? И оружие поставляют?? Тогда не хрюкайте про карателей и нацистов, иначе рашкованские ихтамнеты такие же трактористы и каратели...
tanyaya 25 июня 2018 | 10:36
Мопти, их же всех уже три раза уничтожили, путин не даст соврать.
midnightblues 25 июня 2018 | 10:38
Теперь понятно,откуда взялись новые могилы под Псковым
Вопрос только кто кого уничтожил
dataan 25 июня 2018 | 10:58
midnightblues: Бредогон, ты голову то потрогай, не горячая ли?
shlevet 25 июня 2018 | 10:40
Хорошие террористы - мертвые террористы
kottigr1 25 июня 2018 | 10:50
shlevet: Вы желаете смерти Путину, сбивающему мирные пассажирские самолеты и помогающему Асаду травить газом сирийских ребятишек ?.. Вы русофоб ?
shlevet 25 июня 2018 | 10:57
kottigr1: Напишите пожалуйста те слова, за которыми вы не видите Путина.
Я буду их здесь использовать
blahovdav 25 июня 2018 | 11:09
shlevet: shlevet: Хорошие террористы - мертвые террористы\\\Спасибо за поддержку! Путлеровские террористы, оккупировавшие Лугандонию будут обязательно уничтожены...
shlevet 25 июня 2018 | 11:15
blahovdav: //...Путлеровские террористы, оккупировавшие Лугандонию будут обязательно уничтожены...//
Ты не из окопа строчишь, майданутый попрыгунчик?
kottigr1 25 июня 2018 | 11:11
shlevet: Напишите пожалуйста те слова, за которыми вы не видите Путина
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Легко..
"Валежник"
"Боярышник"
"Масло пальмы"
"Пенсия для долгожителей"
"Нигерия в снегах"..
Вы можете и от себя добавить..
dataan 25 июня 2018 | 11:00
kottigr1: В отличии от тебя, у shlevet с головой всё нормально. :)
kottigr1 25 июня 2018 | 11:09
dataan: Разве может быть нормально с головой у людей, склонных к мазохизму и поддерживающих политику Путина направленную на уничтожение России.. !?
Их бог - лузер уничтоживший за годы своего правления :
КАЖДУЮ ВТОРУЮ БОЛЬНИЦУ.
КАЖДУЮ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛИКЛИНИКУ.
КАЖДУЮ ТРЕТЬЮ ШКОЛУ.
КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ ДЕТСКИЙ САДИК.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ РОДДОМ.
КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ КИЛОМЕТР АВТОДОРОГ.
(Федеральная служба государственной статистики (Росстат): За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось и число больничных коек - на 19%. В частности с 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!). При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и их количество продолжает сокращаться. По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%. Даже в «лихие 90-е годы» в стране в среднем вводилось в строй около 6,1 тысячи километров дорог с твердым покрытием (1992−2000 годы). В 2001—2009 годах — уже лишь 2,85 тысячи километров. При этом такие темпы строительства, если верить Росстату, не покрывают даже выбытия дорог из этой категории.)
shlevet 25 июня 2018 | 11:25
kottigr1: //...Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км...//
Просто ради интереса, как Вы понимаете эту фразу?
Я лично её понимаю так, что были асфальтовые дороги, а теперь стали грунтовые.
Не подскажите хоть одну такую?
kottigr1 25 июня 2018 | 11:30
shlevet: Не подскажите хоть одну такую?
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Трасса "Самара" или трасса "Лена".. Съездите.. Получите массу впечатлений, если сможете достать свой позвоночник из штанов..
shlevet 25 июня 2018 | 11:37
kottigr1: //..."Лена"...//
Сегодня реконструкция ведётся на 228 километрах автодороги.
С 2010 года по 2014 год включительно введено в эксплуатацию более 170 км автодороги, в том числе перестроено с учётом новых транспортных нагрузок 206 погонных метров мостов и 78 водопропускных труб общей длиной 2176 погонных метров.
Сегодня участки автодороги, введённые в эксплуатацию после реконструкции, отвечают современным требованиям как по пропускной способности, так и по условиям безопасности дорожного движения.
Начиная с 2010 года наращиваются объёмы и качество работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильной дороги Невер-Якутск.
К 2022 году завершится реконструкцию всей автодороги.
menshicoff 25 июня 2018 | 11:31
kottigr1: последствия управления ЕБН и сдохшего на мосту валим на здоровую голову? А ещё плешивый? С 1989го по 2000 полная остановка всего и вся. Ясень пень (это вы, либералы) , что для восстановления того, что десятилетие разрушалось нужно не одно десятилетие.
Цитировать Росстат легко, но ещё нужно голову включать, а не только в неё есть.
tvitov66 25 июня 2018 | 10:55
shlevet: вы не правы - трижды мертвые террористы это еще тот ресурс в телевизере!
zloy_sok 25 июня 2018 | 10:41
Угу, при этом тайные могилы появляются в РФ...
shlevet 25 июня 2018 | 10:59
zloy_sok: //...при этом тайные могилы появляются в РФ...//
Тайные от кого, от вас?
holic 25 июня 2018 | 10:45
Ну если российские военные сообщили, то точно получили звиздюлей от бармалеев...
dorin1987 25 июня 2018 | 10:46
/Российские военные сообщили/ - А видео на телефоне с американскими военными покажут? Или хоть мультик какой?
nehoroshiy 25 июня 2018 | 10:50
Такая война может длиться бесконечно.
vincenttt 25 июня 2018 | 11:06
nehoroshiy: Совершенно верно..А гопнику самозванцу и его ОПГ чтобы грабить и истреблять российское население как раз такая бесконечная война и нужна!...Чтобы этому населению его мозги насекомых было чем засирать и чтобы ядерным шантажом цивилизации заниматься!
vincenttt 25 июня 2018 | 10:53
А о количестве убитых мирных жителей опять забыли сообщить..
blahovdav 25 июня 2018 | 11:12
vincenttt: А о количестве убитых мирных жителей опять забыли сообщить..\\\\\ Вы шо, путлеровские ракеты они мирных не убивают-только террористов. Мирные выходят с плакатами ; Спасибо ВВП за наше счастливое детство. А если и были убиты мирные жители, то они конечно террористы или когдва бы выросли , то обязательно бы стали ими...
bencionchik 25 июня 2018 | 10:53
Шо, опять?.....
johnywalker 25 июня 2018 | 10:53
Кто-нить еще верит этому "совинформбюро"?
wuwer 25 июня 2018 | 10:53
Опять как в Афгане..какой-нибудь кишлак раскатали под ноль?
Да мы ..да их....да как потом нас
Короче..орден хочу
max_otto 25 июня 2018 | 11:07
Российские военные с всеми этими "ихтамнетами", фейковыми видео из игр и прочими прелестями уже имеют такую репутацию, что чисто статистически: если российские военные что либо сообщили, то наверное врут. И наоборот.
goshan31 25 июня 2018 | 11:09
А меня умиляет вот это: Центр примирения враждующих сторон...,
Это каким цинником надо быть, чтоб после уничтожения вещать от имени такого " центра"?!
snagging 25 июня 2018 | 11:11
Они не согласны с пенсионной реформой.
kaplan911 25 июня 2018 | 11:12
Урок, преподанный с ЧВК нашему МО впрок не пошёл.
А чё, мяса впутерашке много.....которое с гордостью
идёт на убой.
Ну так туда им и дорога.
benny_point 25 июня 2018 | 11:16
Среди этих погибших террористов есть граждане европейских стран и США. Странно, а почему пентагон с нато перестали проводить перекличку своих военнослужащих-инструкторов, находящихся в среде террористов ИГИЛа?
vata_putya 25 июня 2018 | 11:19
в Сирии есть кто живой ?
mikr 25 июня 2018 | 11:40
В отличие от американцев и их коалиции, которые периодически запускают по Сирии сотни томагавков, а потом кудахчут о своих "успехах", сирийская армия при поддержке России планомерно уничтожает проамериканских террористов. Пускай это происходит не быстро и без лишнего пафоса, зато неотвратимо и однозначно.