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10:30, 25 июня 2018

Украинской омбудсмену Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым

Украинской омбудсмену Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым. Об этом уполномоченная написала на своей странице в Фэйсбуке. Денисова возмущена тем, что российская сторона утверждает, что с украинскими заключёнными всё в порядке, в то время, как адвокаты говорят противоположное.

Денисова с 14 июня находится в России и пока ей не удалось встретиться ни с кем из украинских заключённых.

Комментарии

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vasya_von_smetankin 25 июня 2018 | 10:33

Вот он какой.
Настоящий, современный фашизм.

kindman_a 25 июня 2018 | 10:47

vasya_von_smetankin:

Походу, Олег Сенцов уже настолько ослаб, что не может даже говорить.
Поэтому и начинаются все эти фуеверчения с отказами даже в видеоконференциях.

lezhin 25 июня 2018 | 10:53

а концлагерь в мариупольском аэропорту неинтересен украинскрму омбудсмену?

dataan 25 июня 2018 | 11:03

lezhin: Ей за этот концлагерь не платят :)
Как и за сотни других невинных заключенных, томящихся в застенках киевской хунты.

ugas 25 июня 2018 | 11:35

lezhin: lezhin: Оттуда и стучишь? Трепло дешевое.

kottigr1 25 июня 2018 | 11:00

kindman_a: Даже Гитлер давал возможность сотрудникам "Красного Креста" посещать фашистские концлагеря, но Путин и здесь обошел своего кумира...

danko1 25 июня 2018 | 11:04

kottigr1: Не отказывают официально, но и не дают встретиться и ничего узнать пока ЧМ идет.
После его окончания у фашиста Путина будут руки развязаны на любую подлость.

luger_max_otto 25 июня 2018 | 11:01

Вполне возможно. Обычной паскудностью это уже трудно объяснить.

dorin1987 25 июня 2018 | 10:34

Кто-то удивлен тому, что режим царька РФ готов сгноить человека за мыслепреступление?

spb_aborigen 25 июня 2018 | 10:34

Властям РФ нечего скрывать...

kara 25 июня 2018 | 10:35

так вроде принцип синхронности?
Украина с одним встретилась,у наших пока только отказы. только Эхо этого не замечает.
да, и вроде было 34 на 34, а тут Украина сказала, что у них только 24.

irinakingsize1 25 июня 2018 | 10:49

kara: Хватит брехать, портяныч. Ты лучше скажи: кого все время россиюшка выменивает и хоронит под номерками? Разве она не третья - ни при каких делах-сторона?
Если бы было чем хвастать, то Сенцова и других политических заключенных Москалькова на своих могучих руках лично бы пронесла по всем пропагандонским каналам. А так прячут.
Кстати, много по клаве брехни не отстукивай-руки парализует

kara 25 июня 2018 | 11:10

irinakingsize1:про брехню-все претензии к Эхо.
это они писали и про принцип взаимности, только одна уже штурмовала ворота колоний, а по другой решался вопрос с проездом границы.
и про 34 превратившихся в 24, тоже эхо писало.
так что, про брехню, это к Рувинскому и Венедиктову.
кстати, про нападение на табор с убийством случилось в субботу, совет европы ужаснулся в воскресение,а Эхо только в понедельник вам сообщило,наверное верифицировали долго,хотя у них куча народа работает собкорами на Украине.

noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 10:36

Во хохлы неугомонные! Савченко засадили, Бабченко в застенок упрятали, ещё и Сенцова нашего им подавай! Вы чего?

shlevet 25 июня 2018 | 10:36

А это как с Ю.Скрипаль, та отказалась общаться напрямую с сестрой и дипмиссией России, так и с Сенцовым.
Отказался общаться с Денисовой, имеет полное право

zztop1960 25 июня 2018 | 10:44

shlevet: Москальковой запретить встречаться с Вышинским и другими россиянами находящимся в заключении на Украине , как вы нам так и мы вам. Пусть потом российские СМИ попробуют возмущаться

shlevet 25 июня 2018 | 10:51

zztop1960: Пока ты - лабус зарабатываешь себе 30 сребреников на сайте моей страны, рождаемость в твоей стране продолжает стремительно падать.
Сегодня у тебя родилось - 23 лабуса,
а умерло - 34.
Мигрировало сегодня - (минус) 17 лабусов.
Займись лучше делом, а то придется брать шефство, чтобы про вас не говорили в прошедшем времени =)):-)

kottigr1 25 июня 2018 | 11:03

shlevet: Разбей об свою голову компьютер с американским процессором !
Выйди из интернета придуманного ЦРУ !
Съешь американское программное обеспечение !
Перестань оплачивать интернет трафик ! Ведь на эти деньги содержится НАТО !

shlevet 25 июня 2018 | 11:07

kottigr1: //Разбей...НАТО!//

Удавись, ты же живешь в Мордоре =)):-)

kottigr1 25 июня 2018 | 11:15

shlevet: В моей России нет Вашего Мордора..

benny_point 25 июня 2018 | 11:02

zztop1960: А что Москальковой уже разрешили посетить Вышинского? Гыыы вы однако идиот, укрогандонцы вообще отказали российским представителям в посещение российских граждан в концлагерях Усраины.

zztop1960 25 июня 2018 | 11:05

benny_point: Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Омбудсмен Верховной рады Людмила Денисова пояснила: это было сделано, чтобы Москалькова могла посетить россиян, задержанных в республике.

shlevet 25 июня 2018 | 11:19

zztop1960: //Президент Украины Петр Порошенко...//

Он же вчера торжественно открыл дорожный знак.
Весь мир рукоплещет

banyi1 25 июня 2018 | 10:36

Приходите лет через 18 , где в 14-00))

zztop1960 25 июня 2018 | 10:50

ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, Соответствующую справку, как пишет в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, выдало Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу Министерства юстиции РФ консульству Украины в Екатеринбурге. "Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.", - говорится в документе. РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

shlevet 25 июня 2018 | 10:55

zztop1960: //ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова,...//
Да ради Бога, всё равно будет сидеть в России =)):-)

zztop1960 25 июня 2018 | 11:08

shlevet: Ну так тогда не визжите насчёт Вышинского , тоже будет сидеть , на Украине

shlevet 25 июня 2018 | 11:12

zztop1960: //...не визжите...//

Визжит лабус, твоя нация по поводу того, что "черный континент" угрожает этнической самобытности лабусов.
В Риге на митинг против этого вышли всего 30 Латышей

benny_point 25 июня 2018 | 11:07

zztop1960: Видать у тебя есть свой ФСИН, раз ты выдаёшь такую информацию. А вот в самом ФСИНе РФ удивились твоей информации, неподтверждённой не одним источником.

benny_point 25 июня 2018 | 10:57

А что она хотела когда укрогандонцы не выдали не одного разрешения на посещения российских военнопленных на Укрогандоне.

kaplan911 25 июня 2018 | 11:00

Мордор.

vincenttt 25 июня 2018 | 11:00

А что она ожидала от путинской гэбни и от путинских мусорил?!...Это же патологические лжецы и убийцы !

greeg1 25 июня 2018 | 11:18

Ну и о чём после этого Трампу разговаривать с Голлумом? О щуках, стерхах, и амфорах?

ugas 25 июня 2018 | 11:33

Не пускать Москалькову в Украину! Там сидят настоящие преступники, пусть отвечают за все по закону.

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