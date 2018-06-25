Украинской омбудсмену Людмиле Денисовой снова отказали в видеосвязи с голодающим Олегом Сенцовым. Об этом уполномоченная написала на своей странице в Фэйсбуке. Денисова возмущена тем, что российская сторона утверждает, что с украинскими заключёнными всё в порядке, в то время, как адвокаты говорят противоположное.

Денисова с 14 июня находится в России и пока ей не удалось встретиться ни с кем из украинских заключённых.