Сборная Польши стала первой европейской командой, которая лишилась шанса попасть в плей-офф чемпионата мира по футболу
Ничья в очной встрече не устраивала ни Польшу, ни Колумбию, поскольку обе команды проиграли в первом туре. Как выяснилось, поражение Левандовски сотоварищи от Сенегала было неслучайным. Поляки хоть и пытались играть с позиции силы, все время нарывались на опасные контратаки южноамериканцев, в составе которых тоже хватает европейских звезд. Быстрые прорывы закончились тремя красивыми голами, забили в том числе Фалькао и Кудрадо. Крупное поражение 0-3 отправляет поляков домой, но игроки уже заявили, что последний матч будет для них делом чести. В этой же группе лидеры Сенегал и Япония сыграли вничью 2-2. Ни одна команда пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала. Программу для открыли Англия и Тунис. Британцы установили рекорд чемпионата по забитым мячам, победив со счетом 6-1. Никогда в своей истории они не забивали больше четырех голов на чемпионатах мира.
Сегодня на чемпионате мира будут сыграны четыре матча. Сборна России в Самаре встретится с командой Уругвая.
Комментарии12
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podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 10:16
Ниче страшного. Укранбабве вообще не поехали, соседи типа. Пусть вот теперь горiлку вместе у телека бухают и угощают друг друга клубникой и салом.
skull9 25 июня 2018 | 10:25
podpindosov_net_01: Просто поляки не смогли играть на территории Мордора, который уничтожил всю их верхушку власти во главе с президентом, поэтому и проиграли оба матча в одну калитку...
Ждут не дождуться, когда уедут к себе дышать воздухом свободы)
dataan 25 июня 2018 | 11:08
skull9: :))))))))))))))))))))))))))) Класс!!!! :)))))))))))))))))))
Летнее солнышко головку напекло? Панамочку носить надо :)))))))))))))
shlevet 25 июня 2018 | 10:17
Заниматься спортом, это не памятники рушить
rosta 25 июня 2018 | 10:33
Портянки, в Польше средняя зарплата 1240 долларов, а минималка, как ваша средняя. Польская экономика одна из самых динамично развивающих во всей Европе. А у вас как с этим ?
andreyoo 25 июня 2018 | 10:43
rosta: Тут про футбол вообще-то, не?
В Польше поди з/п выше, чем в Колумбии. А ты сравниваешь с Россией. У тебя какой-то личный комплекс?
monterado_ancona_marche 25 июня 2018 | 11:07
rosta: а затраты в Польше какие?
Считали?
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 11:33
rosta: /Польская экономика одна из самых динамично развивающих во всей Европе./
А 11 футболистов нормальных найти не могут.
kamen_12 25 июня 2018 | 11:39
rosta: На шее ЕС сидит и динамично развивается. Вот это да!
sg90 25 июня 2018 | 10:35
Поленья ожидали что их будут пистить за 2012, а их просто отымели )))
Да ладно, пусть не переживают. Найдут потом у себя на бутсах следы ОВ, не впервой. Жаль скаклов не было..
Что вообще происходит??? Это ЧМ или детское Евровидение? Половина матчей сыграно - ни одной драки, никаких ЧП. Что эти русские себе позволяют? Болелы в Мордор ехали или куда?:Сегодня же группа крепких ребят в панамках должна навалять англам. Иначе потом неудобно внукам будет рассказывать )))
noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 10:39
Ну дык. В футбол играть это кузьмичей с детьми гонять.
benny_point 25 июня 2018 | 10:47
Сейм Польши на всеобщем собрание постановил, что в поражение виновата Россия, т.к. она не сумела предоставить польской сборной достаточно комфортные условия проживания и тренировок - сборной пришлось жить в землянках и тренироваться на поле усеянном минами, а русские комары, подготовленные кровавым ФСБ, довели своё грязное дело до исходных результатов.