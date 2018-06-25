Сборная Польши стала первой европейской командой, которая лишилась шанса попасть в плей-офф чемпионата мира по футболу

Ничья в очной встрече не устраивала ни Польшу, ни Колумбию, поскольку обе команды проиграли в первом туре. Как выяснилось, поражение Левандовски сотоварищи от Сенегала было неслучайным. Поляки хоть и пытались играть с позиции силы, все время нарывались на опасные контратаки южноамериканцев, в составе которых тоже хватает европейских звезд. Быстрые прорывы закончились тремя красивыми голами, забили в том числе Фалькао и Кудрадо. Крупное поражение 0-3 отправляет поляков домой, но игроки уже заявили, что последний матч будет для них делом чести. В этой же группе лидеры Сенегал и Япония сыграли вничью 2-2. Ни одна команда пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала. Программу для открыли Англия и Тунис. Британцы установили рекорд чемпионата по забитым мячам, победив со счетом 6-1. Никогда в своей истории они не забивали больше четырех голов на чемпионатах мира.

Сегодня на чемпионате мира будут сыграны четыре матча. Сборна России в Самаре встретится с командой Уругвая.