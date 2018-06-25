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10:00, 25 июня 2018

Сборная Польши стала первой европейской командой, которая лишилась шанса попасть в плей-офф чемпионата мира по футболу

Ничья в очной встрече не устраивала ни Польшу, ни Колумбию, поскольку обе команды проиграли в первом туре. Как выяснилось, поражение Левандовски сотоварищи от Сенегала было неслучайным. Поляки хоть и пытались играть с позиции силы, все время нарывались на опасные контратаки южноамериканцев, в составе которых тоже хватает европейских звезд. Быстрые прорывы закончились тремя красивыми голами, забили в том числе Фалькао и Кудрадо. Крупное поражение 0-3 отправляет поляков домой, но игроки уже заявили, что последний матч будет для них делом чести. В этой же группе лидеры Сенегал и Япония сыграли вничью 2-2. Ни одна команда пока не обеспечила себе выход в 1/8 финала. Программу для открыли Англия и Тунис. Британцы установили рекорд чемпионата по забитым мячам, победив со счетом 6-1. Никогда в своей истории они не забивали больше четырех голов на чемпионатах мира.

Сегодня на чемпионате мира будут сыграны четыре матча. Сборна России в Самаре встретится с командой Уругвая.

Комментарии

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podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 10:16

Ниче страшного. Укранбабве вообще не поехали, соседи типа. Пусть вот теперь горiлку вместе у телека бухают и угощают друг друга клубникой и салом.

skull9 25 июня 2018 | 10:25

podpindosov_net_01: Просто поляки не смогли играть на территории Мордора, который уничтожил всю их верхушку власти во главе с президентом, поэтому и проиграли оба матча в одну калитку...
Ждут не дождуться, когда уедут к себе дышать воздухом свободы)

dataan 25 июня 2018 | 11:08

skull9: :))))))))))))))))))))))))))) Класс!!!! :)))))))))))))))))))
Летнее солнышко головку напекло? Панамочку носить надо :)))))))))))))

shlevet 25 июня 2018 | 10:17

Заниматься спортом, это не памятники рушить

rosta 25 июня 2018 | 10:33

Портянки, в Польше средняя зарплата 1240 долларов, а минималка, как ваша средняя. Польская экономика одна из самых динамично развивающих во всей Европе. А у вас как с этим ?

andreyoo 25 июня 2018 | 10:43

rosta: Тут про футбол вообще-то, не?
В Польше поди з/п выше, чем в Колумбии. А ты сравниваешь с Россией. У тебя какой-то личный комплекс?

monterado_ancona_marche 25 июня 2018 | 11:07

rosta: а затраты в Польше какие?
Считали?

podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 11:33

rosta: /Польская экономика одна из самых динамично развивающих во всей Европе./
А 11 футболистов нормальных найти не могут.

kamen_12 25 июня 2018 | 11:39

rosta: На шее ЕС сидит и динамично развивается. Вот это да!

sg90 25 июня 2018 | 10:35

Поленья ожидали что их будут пистить за 2012, а их просто отымели )))
Да ладно, пусть не переживают. Найдут потом у себя на бутсах следы ОВ, не впервой. Жаль скаклов не было..
Что вообще происходит??? Это ЧМ или детское Евровидение? Половина матчей сыграно - ни одной драки, никаких ЧП. Что эти русские себе позволяют? Болелы в Мордор ехали или куда?:Сегодня же группа крепких ребят в панамках должна навалять англам. Иначе потом неудобно внукам будет рассказывать )))

(комментарий скрыт)

noxepy_7_40_ 25 июня 2018 | 10:39

Ну дык. В футбол играть это кузьмичей с детьми гонять.

benny_point 25 июня 2018 | 10:47

Сейм Польши на всеобщем собрание постановил, что в поражение виновата Россия, т.к. она не сумела предоставить польской сборной достаточно комфортные условия проживания и тренировок - сборной пришлось жить в землянках и тренироваться на поле усеянном минами, а русские комары, подготовленные кровавым ФСБ, довели своё грязное дело до исходных результатов.

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