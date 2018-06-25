Группа молодых людей напала на цыганский табор под Львовом
Группа молодых людей напала на цыганский табор под Львовом. Есть пострадавшие, — рассказал представитель Национальной полиции Украины.
-В результате ночного нападения на цыганское поселение у Львова убит двадцатичетырехлетний юноша, а еще четверо людей получили ранения. Полиция уже задержала семерых подозреваемых. Также задержан двадцатилетний гражданин, которого подозревают в организации нападения на цыганское поселение. Эта ситуация под контролем Национальной полиции и министра внутренних дел. Следствие уже квалифицировала это дело как умышленное убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору
По словам полицейских, восемь задержанных юношей признали свое причастиё к группировке «Трезвая и злая молодежь».
Комментарии29
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serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:11
Всего лишь 2 дня прошло, как Эхо решилось об этом рассказать. Интересно, через сколько Эхо расскажет, что это уже не первое нападение, что такие нападения стали регулярностью по всей Украине. Что это уже осудили в Европе?
novrusich 25 июня 2018 | 10:35
serhio_25__: Это нацисты, сергунька, обыкновенные нацисты, твои единоверцы. таких и в России много.
Но не захотели украинские нацисты русским нацистам подчиняться.. Вот вы с ними и поссорились.
Итальянские фашисты и немецкие нацисты тоже, было дело, ссорились и Муссолини даже называл нацистов "сборище убийц и педерастов".
Потом помирились и подружились.
А нападение на цыган и в России не редкость. Примерно с таким же итогом. Но вот в России на нацистов глаза закрывают.
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Подростки, напавшие на цыганский табор в Волгоградской области, не связаны с нацистскими группировками. Таковы предварительные выводы следствия, которое идет на берегах речки Ахтуба.
Сегодня утром здесь разгромили палаточный городок, где жили цыгане. Двоих — мужчину и женщину — насмерть забили металлическими прутьями. Еще двоих человек — девочку-подростка и женщину 80 лет — госпитализировали.
За последнее время это уже не первое нападение на российских цыган.
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Вот так, сергунька, утром забили людей до смерти, а днем уже ясно, что это не нацисты.
Хотя "прокуратура возбудила дело по статье «Убийство по мотивам национальной, расовой и религиозной ненависти». Волгоградские цыгане прячут от камер слезы и вспоминают, что это далеко не первый случай избиения табора".
Но почему-то такие мрази как ты подобные факты только в Украине осуждают.
А их в России побольше будет,
parasuk_ 25 июня 2018 | 10:39
novrusich: Зачем врешь, козел ты бессовестный. Было бы побольше, тебе не пришлось бы новость аж 2006 года копипастить
novrusich 25 июня 2018 | 11:09
parasuk_: Козлик, а почему у тебя истерика? Правду не любишь?
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Появившись в середине 2000-х, вооруженные группировки российских наци развернули бурную деятельность.
Например, ответственность за убийство журналистки Анастасии Бабуровой, адвоката Станислава Маркелова (2009 г.) и федерального судьи Московского городского суда (2010 г.) взяла на себя группа «БОРН». На счету московской группы Рыно-Скачевского – 37 убийств кавказцев и азиатов, на счету столичного отделения «Национал-социалистического общества» – 27.
Последние также собирались подорвать одну из подмосковных гидроэлектростанций, а «Петербургская группа» – спустить с рельсов поезд с пассажирами из Средней Азии... И это – лишь наиболее яркие примеры деятельности российских наци. Причем термин «наци» – вовсе не эвфемизм: именно так позиционирует себя большинство этих городских партизан. Как говорится, Адольф бы плакал – от умиления.
serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:51
novrusich: ""Подростки, напавшие на цыганский табор в Волгоградской области..."" - время публикации: 24 апреля 2006 г
УкропАгитПроп ничего свежее нарыть не смог?
novrusich 25 июня 2018 | 11:28
serhio_25__: А ты любишь свежую кровь, нацистская мразь?
Факт есть факт, просто сейчас в России уже не позволено говорить про такие факты.
и самих нацистов практически перестали преследовать.
Они открыто на "Русские марши" выходят и зигуют.
perestarok 25 июня 2018 | 10:12
"Группа молодых людей напала на цыганский табор под Львовом"
На Украине дело Гитлера живёт и побеждает.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 10:33
perestarok: а в России цыган очень любят.
serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:39
kryimsdiiick: А в России нет цыганских погромов.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 10:56
serhio_25__: да неужели?
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 11:25
kryimsdiiick: Хохлоцефал, а чего ты сразу на Россию стрелки переводишь? За своих нациков можешь ответ держать? "Сам-дурак", "а-вот-у-вас" и "а-вот-они" - это самые первые ответы великих укров, как только речь заходит о режиме сцарька-алкаша.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 11:27
podpindosov_net_01: твоё место под шконкой, петушок)))
shlevet 25 июня 2018 | 10:13
То, что подозреваемых задержали, хорошо.
Главное, чтобы не было как с подозреваемым в убийстве Бузины
fosst13 25 июня 2018 | 10:39
shlevet: А там как-то по-другому бывает?
banyi1 25 июня 2018 | 10:14
С какой стороны на это посмотреть. Если это национализм, то это ужасно, если наркоторговцы достали, то это другое дело.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 10:33
banyi1: чё за бузина такая?
podpindosov_net_01 25 июня 2018 | 10:18
Отпустят. На Украине убийцы и грабители нынче неприкасаемая каста. Вон как за террориста Сенцова топят. И бабка даунко1 им подпевает
skull9 25 июня 2018 | 10:23
Помнится на Эхе был либерастный плач Ярославны, когда охранника Пятёрочки незаслуженно обвиняли в избиении цыганского воришки...
А здесь чёт все либеГалы языки в попу засунули.
Как так, хомки, убийство и нападения это теперь не фашизЬм?
Где лучший друг тульских цыган Валерик Отставных?)
serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:26
skull9: Новой методички не было еще. Укропская хунта молчит и их хомяки молчат.
furk 25 июня 2018 | 10:38
А чего все молчат о "наших" цыганах? То перестрелка на Урале при поддержке курсантов МВД, то девочку 8-летнюю украли, то 1.7 кг цыганского героина изъяли. Вот и во Львове у кого-то терпение закончилось.
serhio_25__ 25 июня 2018 | 10:43
furk: О каких ваших, господин из Польши?
По всей России идут погромы цыганских таборов с убийствами и избиениями?
komandarm____68 25 июня 2018 | 10:40
- Скажите, погромы будут?
- Будуть, будуть!
)
Выдайте сала килограмм хероям...)
benny_point 25 июня 2018 | 10:50
Правильно поступили: - нечего шляться по мирной демократической Усраине. Следующий раз развешают цыган по берёзам вялиться для пивных баров.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 10:57
benny_point: вдруг резко все полюбили цыган на Оптиков
serhio_25__ 25 июня 2018 | 11:00
kryimsdiiick: А причем тут любовь? Цыган можно и не любить, но это не значит, что надо одобрять погромы, убийства и избиения по национальному признаку.
kryimsdiiick 25 июня 2018 | 11:24
serhio_25__: ультраправые есть везде, никто их не одобряет.
norma_term 25 июня 2018 | 11:01
Я против насилия, но всем портянкам желаю, чтобы цыгане разбили свой табор рядом вашим дачным огородом и желаю вам собрать большой урожай.
m_doc 25 июня 2018 | 11:16
norma_term: "Я против, но...." - значит, за.
skull9 25 июня 2018 | 11:19
norma_term: Прокладка кастрюлеголовая, не ты ли слезы лила по российским цыганам, когда их отрубали от незаконного подключения к газовой трубе? Не? Фашизм тут не орала громче всех? Не?