Группа молодых людей напала на цыганский табор под Львовом. Есть пострадавшие, — рассказал представитель Национальной полиции Украины.

-В результате ночного нападения на цыганское поселение у Львова убит двадцатичетырехлетний юноша, а еще четверо людей получили ранения. Полиция уже задержала семерых подозреваемых. Также задержан двадцатилетний гражданин, которого подозревают в организации нападения на цыганское поселение. Эта ситуация под контролем Национальной полиции и министра внутренних дел. Следствие уже квалифицировала это дело как умышленное убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору

По словам полицейских, восемь задержанных юношей признали свое причастиё к группировке «Трезвая и злая молодежь».