Полномочия Рособрнадзора будут значительно расширены, пишет «КоммерсантЪ». В частности, он будет самостоятельно определять правила проведения процедуры государственной аккредитации и лицензирования в вузах. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства.

Также Рособрнадзор могут наделить правом проверять эффективность научных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности.