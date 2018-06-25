Полномочия Рособрнадзора будут значительно расширены
Полномочия Рособрнадзора будут значительно расширены, пишет «КоммерсантЪ». В частности, он будет самостоятельно определять правила проведения процедуры государственной аккредитации и лицензирования в вузах. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства.
Также Рособрнадзор могут наделить правом проверять эффективность научных организаций вне зависимости от их ведомственной принадлежности.
Комментарии13
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danko1 25 июня 2018 | 10:13
Сплошные надзоры, как в концлагере, в который вор Путин Россию превратил.
vikwlad 25 июня 2018 | 10:24
Дебилы из Рособрнадзора будут проверять эффективность научных организаций. Теперь в области науки Россия будет "впереди планеты всей".
luger_max_otto 25 июня 2018 | 10:33
Осталось набрать туда бывших вертухаев- и готово дело.
kottigr1 25 июня 2018 | 10:56
luger_max_otto: Необходимость вооружить личным огнестрельным оружием сотрудников "Роскомнадзора" давно уже назрела.. Ведь эти люди ежедневно рискуют своим здоровьем сражаясь с коварными турецкими помидорами и тлетворным интернетом. Сотрудники этого ведомства должны с оружием в руках отражать вражескую угрозу стране.
gvs 25 июня 2018 | 10:13
В результате генетика вновь станет "продажной девкой империализма" (с)
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 10:14
А спецназ в рособрпозоре не планируют создать?
Чтобы дубасить и винтить преподавателей и учащихся.
greeg1 25 июня 2018 | 10:16
Зашибись. Дворники будут проверять академиков на профпригодность. Илон, ты в курсе?
greeg1 25 июня 2018 | 10:16
Зашибись. Дворники будут проверять академиков на профпригодность. Илон, ты в курсе?
rampa 25 июня 2018 | 10:19
а может эффективность работы вуза (впрочем, как всего другого) определяется тем, каких специалистов он выпускает? Что нужного и полезного для людей они смогли сделать?
natayak 25 июня 2018 | 10:27
Изумительно. Единственная забота Правительства – это наделять угрожающими темпами плодящуюся бюрократию правом проверять. Все и вся.
ostapbey 25 июня 2018 | 10:36
Как только звучит Росрыбнадзор, сразу пёс Барбос вспоминается. Ну и Трус с Балбесом даже.
greeg1 25 июня 2018 | 10:43
ostapbey: А Шариков?. Он тоже абырвалг говорит умел.
lgmadorskaya 25 июня 2018 | 11:21
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Жуть!!!