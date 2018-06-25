Диссертация Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, имеет признаки плагиата. Так, по крайней мере, утверждают социологи Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете.

Около трети кандидатской работы Светланы Никоновой, защищенной в 2005 году, имеет некорректные заимствования из других источников, рассказали «Медузе» социологи Катерина Губа и Михаил Соколов. Они отметили, что к таким выводам пришли участники сообщества «Диссернет», анализировавшие диссертацию.

Кроме того, социологи утверждают, что Никонова публиковала свои статьи в так называемых «мусорных» журналах. Их редакции не проверяют качество работ и размещают их на страницах своих изданий за деньги.

На прошлой неделе Никонова подписала заключение о том, что учебные программы Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) не соответствуют образовательным стандартам. Это стало основанием для лишения ВУЗа госаккредитации Рособрнадзором. Шанинка, являющаяся частным университетом, теперь не сможет выдавать дипломы государственного образца, но свою деятельность продолжит.

В прошлом году Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге – еще один негосударственный ВУЗ.