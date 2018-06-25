Диссертация Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, имеет признаки плагиата
Диссертация Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, имеет признаки плагиата. Так, по крайней мере, утверждают социологи Центра институционального анализа науки и образования при Европейском университете.
Около трети кандидатской работы Светланы Никоновой, защищенной в 2005 году, имеет некорректные заимствования из других источников, рассказали «Медузе» социологи Катерина Губа и Михаил Соколов. Они отметили, что к таким выводам пришли участники сообщества «Диссернет», анализировавшие диссертацию.
Кроме того, социологи утверждают, что Никонова публиковала свои статьи в так называемых «мусорных» журналах. Их редакции не проверяют качество работ и размещают их на страницах своих изданий за деньги.
На прошлой неделе Никонова подписала заключение о том, что учебные программы Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) не соответствуют образовательным стандартам. Это стало основанием для лишения ВУЗа госаккредитации Рособрнадзором. Шанинка, являющаяся частным университетом, теперь не сможет выдавать дипломы государственного образца, но свою деятельность продолжит.
В прошлом году Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге – еще один негосударственный ВУЗ.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 10:11
Необразованная хитрозадая наглая тётка, прорвавшаяся в запрещающий орган, не может терпеть учебное заведение, дающее образование европейского качества.
antiboh 25 июня 2018 | 10:15
Загонят,загонят образование в пещеру. Всё к тому.
malinanti 25 июня 2018 | 10:26
Около трети кандидатской работы Светланы Никоновой, защищенной в 2005 году, имеет некорректные заимствования из других источников, рассказали «Медузе» социологи Катерина Губа и Михаил Соколов.
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Подумаешь, невидаль.
Если исходить из "около трети" заимствований, то, скорее всего, 90 % всех кандидатских и докторских диссертаций по всему миру нужно точно выбросить на помойку.
А соответствующих кандидатов и докторов - лишить их степеней.
Тут целый сонм работы.
Я лично прекрасно знаю по своему собственному опыту, как пишутся и защищаются кандидатские и докторские диссертации в западных научных учреждениях.
Покупка диссертаций - из несколько другой области.
Тоже непочатый край для расследований.
vasyakirin 25 июня 2018 | 10:33
malinanti: полагаю, диссертация без заимствования- произведение из психушки на тарабарском языке, в противном случае будут совпадения...
Как вы себе представляете научную работу без суммирования и использования предыдущих разработок?
malinanti 25 июня 2018 | 10:58
vasyakirin: полагаю, диссертация без заимствования- произведение из психушки на тарабарском языке, в противном случае будут совпадения...
Как вы себе представляете научную работу без суммирования и использования предыдущих разработок?
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Вы невнимательно мой комментарий прочитали.
Я как раз написал, что треть заимствований в диссертациях - это обычное явление.
А тут бурю в стакане воды раздули, как будто треть заимствований, плагиата и "использования предыдущих разработок" - это нечто ужасное, невиданное в мире и требующее немедленного осуждения.
А может чуть ли и не лишения кандидатской степени.
Чушь, в общем.
Именно это имел я ввиду.
irinakingsize1 25 июня 2018 | 10:35
malinanti: \\90 % всех кандидатских и докторских диссертаций по всему миру нужно точно выбросить на помойку. \\
Че, портяныч, замазал всех гавном?
Ты-то точно в диссертациях понимаешь и все про них знаешь, иначе бы ты не работал портянкой.
Ты там в Германиях не из одной ли кормушки питаешься с братьями ШМИДТ? Хотя один браток вроде как щас на Савушкинской набережной пасется с полумертвым бизнесом. Когда уже баба Анджела разворотит ваше осиное гнездо?
malinanti 25 июня 2018 | 10:47
irinakingsize1:Когда уже баба Анджела разворотит ваше осиное гнездо?
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Никогда.
Ей бы самой спастись из осиного мигрантского гнезда, которая она сама разворотила.
kara 25 июня 2018 | 10:13
это месть или давление с помощью Диссернета?
согласитесь, что формулировка "имеет признаки плагиата" довольно расплывчата.
gregor 25 июня 2018 | 10:18
Ну и что ?
Ленин завещал , что Россией будут править кухарки .
А Ленина надо слушать и выполнять .не даром он в Мавзолее находится ,как смотрящий .
garik57 25 июня 2018 | 10:18
А кто она такая? Должность?
oneoretwo 25 июня 2018 | 10:19
...другие "специалисты" с плешивым не сотрудничают...
zztop1960 25 июня 2018 | 10:36
Это типа как Шарикова назначили проверить образованность профессора Преображенского
malinanti 25 июня 2018 | 10:42
Масса злоупотреблений в этой области по всему миру - в диссертациях, как кандидатских, так и докторских.
Побороть эту напасть вряд ли возможно.
Потому что сами научные руководители-доктора-профессора в университетах и НИИ сильно заинтересованы в липовых и нелиповых диссертациях своих воспитанников/подопечных/аспирантов - вот мол в моей копилке-научной биографии появляются новые молодые кандидаты и доктора, которые под моим мудрым руководством защитили диссертацию.
Какую область науки ни возьми - везде это происходит.
В большей или меньшей степени.
beherit 25 июня 2018 | 11:02
Это все, что нужно знать о нынешнем режиме в России.
sborisych 25 июня 2018 | 11:03
..На прошлой неделе Никонова подписала заключение о том, что учебные программы Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) не соответствуют образовательным стандартам. Это стало основанием для лишения ВУЗа госаккредитации Рособрнадзором...
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Поразительное, казалось бы дело- прикрывают институт по заключению одного прикормленного т.н. "икс перда". Ан нет- обыденность. Если хотят что-нидь прикрыть, не брезгуют ничем.