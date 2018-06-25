Члена правления Интер РАО подозревают в передаче иностранным спецслужбам данных об энергопоставках в Крым и Донбасс

Члена правления Интер РАО Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам данных об энергопоставках в Крым и Донбасс. Об этом сообщает РБК. Цуркан находится под стражей по обвинению в шпионаже.

ФСБ получила информацию об утечках от Службы внешней разведки. Оперативную разработку Цуркан вели больше года, рассказал РБК собеседник в одной из спецслужб. Активную стадию операции провели в апреле-мае. Кто-то по выражению источника «сливал» Румынии, за которой могли стоять США, информацию об организации поставок электроэнергии на Украину, в ДНР и Крым. Информация была политической, уверяет издание чиновник, знакомый с подготовкой территориальных схем электроснабжения. По его словам иностранные спецслужбы могли узнать о том, кто с Москвой сотрудничает, а кто отказывается, какие есть проблемы и схемы.

Когда Киев в 14 году пригрозил отключить Крым от электричества Центр осуществления расчётов — дочерняя компания Интер РАО — организовала поставки электроэнергии на Украину, а она в свою очередь в Крым. Организацией схемы занималась Цуркан, она как говорят источники РБК знала все контакты российских чиновников на Украине. Оперативники ФСБ задержали члена правления Интер РАО 14 июня. На следующий день её взял арестовал Лефортовский суд. Защита Цуркан арест обжаловала. Мосгорсуд рассмотрит ходатайство в четверг.

На сайте компании Интер РАО указано, что Цуркан россиянка. Пару лет назад она отказалась от гражданства Молдавии. Помимо российского у Цуркан есть гражданство Румынии. Бухарест потребовал от Москвы объяснить её арест за шпионаж.