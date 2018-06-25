Метеорологи предупреждают о 35-градусной жаре в Самаре, где сегодня пройдёт матч между соборными России и Уругвая
Метеорологи предупреждают о 35-градусной жаре в Самаре, где сегодня пройдёт футбольный матч Чемпионата мира между соборными России и Уругвая.
Игра начнётся в 17 часов.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nitinol 25 июня 2018 | 10:05
В случае неудачи будет на что сослаться...
banyi1 25 июня 2018 | 10:07
Никогда я эти походы на стадионы не понимал, хотя никоим образом не осуждаю тех, кто ходит. Дело вкуса, право выбора. По я лучше дома с кондёром , холодным пивом и раками посмотрю, да и трансляция супер в этом году)