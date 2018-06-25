Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено, сообщает в Твиттере метрополитена. График был нарушен из-за падения человека не пути. В каком состоянии пассажир, не уточняется.
Сегодня же произошёл сбой в движении пригородных поездов в сторону Москвы на Рижском направлении МЖД.
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