Казахстан запретил ввоз в страну продукции из трёх областей России из-за распространения птичьего грипп

Казахстан запретил ввоз в страну продукции из трёх областей России из-за распространения птичьего гриппа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз республики. Вирус зарегистрирован в Курской, Пензенской и Самарской областях.

В список запрещённых попала продукция 36 российских птицефабрик.