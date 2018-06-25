Казахстан запретил ввоз в страну продукции из трёх областей России из-за распространения птичьего грипп
Казахстан запретил ввоз в страну продукции из трёх областей России из-за распространения птичьего гриппа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз республики. Вирус зарегистрирован в Курской, Пензенской и Самарской областях.
В список запрещённых попала продукция 36 российских птицефабрик.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
piter_ug 25 июня 2018 | 09:48
В России не только птичий грипп, но и ПЖиВ-инфекция.