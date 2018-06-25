Испанец Рафаэль Надаль возглавил новый рейтинг Ассоциации теннисистов профессиональном. Он обошёл швейцарца Роджера Федерера, который в воскресенье не смог защитить титул на турнире в немецком Галле. В финале он проиграл 21-летнему хорвату Борне Чоричу.

Лучший из россиян Андрей Рублёв опустился с 32 на 34 место.