Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами, даже если те подают сигналы бедствия

Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, даже если те подают сигналы бедствия, сообщает «Индепендент».

В начале июня власти Италии и Мальты запретили заходить в свои порты судну «Аквариус», на борту которого было более 600 нелегальных мигрантов. В итоге их приняли Испания и Франция.