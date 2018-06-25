Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами, даже если те подают сигналы бедствия
Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, даже если те подают сигналы бедствия, сообщает «Индепендент».
В начале июня власти Италии и Мальты запретили заходить в свои порты судну «Аквариус», на борту которого было более 600 нелегальных мигрантов. В итоге их приняли Испания и Франция.
Комментарии7
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terens 25 июня 2018 | 09:49
видимо даже те кого уже прописали в ЕС высказывают недовольство вновьприбывающими
vinibi_ 25 июня 2018 | 10:02
terens: А не поздновато ли они спохватились? когда страну и всю Европу наводнили средневековые религиозные дикари с чуждым менталитетом!!!
andreyoo 25 июня 2018 | 09:50
Чисто интересно, если итальянские спасатели услышат сигнал бедствия, они сначала будут спрашивать "Есть ли у вас на борту беженцы?" Так те афроарабы, которые на борту еще и не беженцы, а просто пассажиры. Беженцами они станут когда обратятся к миграционным властям.
Я понимаю, что они там про всех все знают. Мне чисто интересно. Будет список судов которые не "спасать".
terens 25 июня 2018 | 09:59
andreyoo: они просто скажут что ничего не слышали
jblack2 25 июня 2018 | 09:59
Зря они так.
Терпящих бедствие нужно по-любому спасать, и возвращать в страну отправления, экипаж катеров арестовывать, а суда конфисковывать...
banyi1 25 июня 2018 | 10:01
Кстати, а как там беженец Али Фаруз поживает и где? Что то забыли про него, как про павленского)))
zztop1960 25 июня 2018 | 10:02
Мигранты пытаются попасть из России в ЕС через Эстонию и Латвию по Fan ID. Страны ЕС на границе с Россией начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика — Fan ID. Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии, такие случаи уже были на эстонских погранпунктах. Финляндия и Латвия тоже сообщают об аналогичных случаях. Германия уже предупреждала о возможном наплыве нелегалов по Fan ID. Западные СМИ уже некоторое время пишут о "взрывном потенциале" держателей Fan ID. Так, например, в Германии сразу обратили внимание, что подозрительно много паспортов болельщика получено в Иране (почти 9500 человек), Сенегале (около 9000), Тунисе (8000), Марокко (7500) и Египте (6500). Стало известно, что на арабских и африканских сайтах активно обсуждают, что под видом болельщика легко попасть в Европу, чтобы просить там убежища.