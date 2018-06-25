Компания Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию

Компания En+ Олега Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к группе и её акционерам. Как сказал один из собеседников издания, в России, наконец-то, появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса.

Впрочем, эксперты, опрошенные «Ведомостями», предположили, что перерегистрация в России – одно из условий оказания господдержки компании Дерипаски, которая пострадала от американских санкций.