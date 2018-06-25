Компания Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию
Компания En+ Олега Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к группе и её акционерам. Как сказал один из собеседников издания, в России, наконец-то, появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса.
Впрочем, эксперты, опрошенные «Ведомостями», предположили, что перерегистрация в России – одно из условий оказания господдержки компании Дерипаски, которая пострадала от американских санкций.
Комментарии9
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nitsahon 25 июня 2018 | 09:46
".. появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса..."
в зале звучит смех ...и - похоже - речь точно идет не о России...
danko1 25 июня 2018 | 09:59
nitsahon: Всё правильно.
В какой еще стране за счет нищего населения будут возмещать потери ворам-олигархам?
А у нас Путин это постоянно делает, да еще и от налогов их освобождает.
Россия- самая комфортная страна для ведения бизнеса правящим ворьем и их приближенными.
Только бизнесом это назвать сложно.
chichanik 25 июня 2018 | 10:06
nitsahon: Это просто другое название господдержки
oneoretwo 25 июня 2018 | 09:47
Компания Дерипаски, зарегистрированная на острове Джерси, рассматривает возможность перехода в российскую юрисдикцию
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...на бытовом языке: плешивый думает забрать свои кошельки из занычек у "партнеров" - от греха подальше...
platonnekafrin 25 июня 2018 | 09:49
С возвращением! Мы так рады! Мы и комфорт оплатим вам и эскорт организуем! Всё будет, как вы любите! Только водохранилище для парусника - Клязьминское, ну, или тепленький Сиваш.
hangman19 25 июня 2018 | 09:50
Везде прижали вора, только в России будет комфортно.
stalinator 25 июня 2018 | 09:56
Жопа задымилась, пришло время сваливать обратно.
Жаль не еврей, так бы в Израиль свалил как Абрамович.
irinakingsize1 25 июня 2018 | 10:04
ЦЫП - ЦЫП - ЦЫП - ЦЫП - ЦЫП
Быстренько все в родную гавань, а то наглая закулиса скоро голожопыми всех честных россиянских олигархов оставит. Давайте под теплое крылышко дедушки-он не забидит.
vladimirgornitsky 25 июня 2018 | 10:08
Комфортное ведение бизнеса в этом контексте - это, видимо, гарантия того, что наворованное и отмытое не отберут. То есть отобрать, конечно, тоже могут и в России, могут даже и посадить, но только если попадешь в немилость.