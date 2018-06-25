Центризбирком Турции объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах

По словам главы комиссии Сади Гювена, Эрдоган набрал простое большинство голосов. Какой процент получил действующий президент, не уточняется. По данным агентства «Анадолу», обработано более 99 процентов бюллетеней. Эрдоган набрал свыше 52,5 процентов голосов. У его ближайшего соперника – кандидата от оппозиции Мухарема Индже 30 процентов.

На парламентских выборов, по данным «Анадолу», лидирует правящая Партия справедливости и развития. Она набирает более 42 процентов голосов.