Центризбирком Турции объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах
По словам главы комиссии Сади Гювена, Эрдоган набрал простое большинство голосов. Какой процент получил действующий президент, не уточняется. По данным агентства «Анадолу», обработано более 99 процентов бюллетеней. Эрдоган набрал свыше 52,5 процентов голосов. У его ближайшего соперника – кандидата от оппозиции Мухарема Индже 30 процентов.
На парламентских выборов, по данным «Анадолу», лидирует правящая Партия справедливости и развития. Она набирает более 42 процентов голосов.
Комментарии4
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luger_max_otto 25 июня 2018 | 09:34
Ну что же, народ принял решение, народу за него и платить.
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 09:36
Что-то маловато эрдогашка нарисовал себе.
У нашего бы поучился с его 75% !
vladimirgornitsky 25 июня 2018 | 09:38
Победа Эрдогана не слишком убедительна, а победа его партии - и вовсе не убедительна.
Но победа есть победа. Поскольку Турция Эрдогана - это страна, в которой на выборах действует принцип "один человек - один голос - один раз". Эрдоган избран, и теперь он наверняка будет оставаться в должности президента до тех пор, пока смерть или переворот не разлучат его с этой должностью.
ramses333 25 июня 2018 | 09:50
Аналогичный случай был в Жмеринке с моей коровой Машкой.