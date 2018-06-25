Сегодня в Самаре сборная России сыграет заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу

Всю не слишком долгую историю российского футбола последний матч группового турнира означал и последний на чемпионате, потому, что сборная никогда не выходила из группы. Две победы над Саудовской Аравией и Египтом позволили россиянам сделать это первыми из всех участников. Сегодня наша команда поспорит за первое место с Уругваем, который тоже набрал шесть очков.

По сути встреча спортивной значимости не имеет. Соперниками России и Уругвая будут скорее всего сборные Испании и Португалии и по большому счету неважно с кем из них соперничать. Тем не менее, главный тренер российской команды Станислав Черчесов заявил, что никаких специальных замен делать не будет и на поле выйдут те, кто находится в лучшей форме. Сборные Саудовской Аравии и Египта, которые покидают Чемпионат мира, сыграют за престиж.

Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая начнется в 17 часов по московскому времени. Трансляция на Первом канале.