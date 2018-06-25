Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении Алексею Навальному испытательного срока по делу «Кировлеса»
Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении Алексею Навальному испытательного срока по делу «Кировлеса». Об этом ранее попросила ФСИН.
Заседание Симоновского суда по ходатайству ФСИН должно было состояться еще около двух недель назад, но Алексей Навальный тогда находился под административным арестом. По его просьбе рассмотрение вопроса отложили.
ФСИН утверждает, что политик нарушил «порядок и условия отбывания испытательного срока», и в связи с этим просит продлить ограничения еще на год. О чем именно идет речь, не уточняется, однако Навального не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга.
Политик был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2013 году, однако вскоре этот срок был заменен на условный. Позднее Европейский суд по правам человека признал нарушения в ходе разбирательства, дело было отправлено на повторное рассмотрение. В 2017 году Ленинский суд Кирова подтвердил свой приговор.
Ранее Навальный также был приговорен к условному сроку по делу о хищении средств «Ив Роше». Его брат Олег получил реальный тюремный срок.
Комментарии9
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aleks50 Алексей Клубников 25 июня 2018 | 09:08
Смешно. Ленинский суд капиталлистической России имени развратника кирова, под патронажем кбшника Вовы. Сколько всякой дури в одном предложении.
yralez 25 июня 2018 | 09:08
Это никогда не кончится.
fikus74 25 июня 2018 | 09:13
Менты и судьи в россии это какое-то говно на палочке.
oneoretwo 25 июня 2018 | 09:29
...холуи в мантиях решают вопросы опг озеро, но под раздачу попадут первыми, однозначно...
petrivanov 25 июня 2018 | 09:33
Конечно, продлить!
- Интернетом пользуется,
- По улицам гуляет,
- Путина не хвалит.
Этих трёх причин достаточно, чтобы любого "закрыть"!
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 09:34
Суды в России управляются воровской властью..А судьи назначаются на должности Паханом!
y3emen1 25 июня 2018 | 09:42
дадут пожизненное?
komandarm____68 25 июня 2018 | 09:54
Не встал на путь исправления Сисян, не осознал, не перековался...)
georg100 25 июня 2018 | 10:07
Совсем с катушек слетели. Даже не пытаются делать вид, что соблюдают законность.
Скоро к тройкам НКВД вернемся !