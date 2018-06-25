Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении Алексею Навальному испытательного срока по делу «Кировлеса». Об этом ранее попросила ФСИН.

Заседание Симоновского суда по ходатайству ФСИН должно было состояться еще около двух недель назад, но Алексей Навальный тогда находился под административным арестом. По его просьбе рассмотрение вопроса отложили.

ФСИН утверждает, что политик нарушил «порядок и условия отбывания испытательного срока», и в связи с этим просит продлить ограничения еще на год. О чем именно идет речь, не уточняется, однако Навального не раз привлекали к административной ответственности за нарушение порядка проведения митинга.

Политик был приговорен к пяти годам лишения свободы в 2013 году, однако вскоре этот срок был заменен на условный. Позднее Европейский суд по правам человека признал нарушения в ходе разбирательства, дело было отправлено на повторное рассмотрение. В 2017 году Ленинский суд Кирова подтвердил свой приговор.

Ранее Навальный также был приговорен к условному сроку по делу о хищении средств «Ив Роше». Его брат Олег получил реальный тюремный срок.