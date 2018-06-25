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09:00, 25 июня 2018

Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста

Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста. Это не приведёт у дефициту рабочих мест, заявил министр труда Максим Топилин в интервью «Известиям».

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.

Комментарии

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orein51 25 июня 2018 | 09:06

"Слава ЕРСС!" [Из призывов ЦК]

danko1 25 июня 2018 | 09:14

orein51: "Рабочие" места будут только в виде пушечного мяса и обслуги для неодворян, как назвал чиновников Патрушев.
25 млн. обещанных Путиным рабочих мест оказались его обычным враньем.
А что такое пенсия в 15 тысяч и как прожить на неё людям месяц, те, кто на ужин больше тратит, и зарплаты своей не знает, не волнует.

(комментарий скрыт)

yralez 25 июня 2018 | 09:06

Т. е. на 5 тысяч у карателей и на 200-300 руб. у остальных.......а в среднем таки да.

lenin3 25 июня 2018 | 09:15

yralez: дык,Минтруд и среднюю продолжительность жизни в России так считает:у лечащегося за границей какого-нибудь Кобзона продолжительность одна,а у "лечащегося"в России работяги-она другая...а в среднем таки да...

mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 09:09


Это он у пескоструя научился врать?

atl 25 июня 2018 | 09:09

Вот государство-то подоит пенсионеров резким повышением цен на что нибудь. С пенсионеров по тысяче - корешам Отца родного на еще одну яхту или виллу..

marina27 25 июня 2018 | 09:11

Министру честнее было бы озвучить сколько останется от этой пенсии после всех повышенных обязательных платежей. Слабо?

agriment 25 июня 2018 | 09:19

marina27: 09:11 !.сколько останется от этой пенсии после всех повышенных обязательных платежей."

- К повышенным обязательным платежам, добавятся повышенные цены:
на продукты, на все ТНП(в т. ч. моющие средства, туалетная бумага, мыло и т.д.) , лекарства.....прибавка на погребение отсутствует.

neyexo 25 июня 2018 | 09:37

agriment:
не забываем про взносы на капремонт

snagging 25 июня 2018 | 09:12

А цены в два раза. Путин уже был у власти, когда Зурабов пел сказки про пенсионную реформу. И всё решили ещё в те времена, а вот хер. Снова будем жить лучше, но не сейчас. Очередная ложь.

spb_aborigen 25 июня 2018 | 09:58

Пенсионеры станут более лучше питаться

sjuzanna 25 июня 2018 | 10:06

spb_aborigen: \\Пенсионеры станут более лучше питаться\\
Это плохо. Тогда они станут больше какать, а ассенизаторы и так не справляются.

ramses333 25 июня 2018 | 09:14

Теперь ОНИ пытаются столкнуть нынешних пенсионеров с их детьми, будущими пенсионерами. Разделяй и властвуй.
Если пенсионеры клюнут, следующими, к кому залезут в карман, будут уже они.

i_c_e 25 июня 2018 | 09:15

То есть невыплаченное тем, кого они с выходом на пенсию задержат в следующем году, они отдадут нынешним пенсионерам. И так несколько раз. Думаю, существующие пенсионеры даже поддержат, но что потом? Инновация получается в постепенной убыли количества пенсионеров, хорошо хоть пока только «естественным образом». «А вы их дустом пробовали?»

wuwer 25 июня 2018 | 09:23

))) заживём, пля ...ни в чём себе не отказывая:
валежник даром,
потеплело - крапива и лебеда в рост пошла
да и на грядках можно теперь корячится - не разгибая спины...
с 1 июля подросшие тарифы ЖКХ можно наверное натурпродуктом оплатить

Как там бензинчик?..растёт потихоньку?...тут нефть вниз поползла - надо обьективно добавить цену-то на бензин

oneoretwo 25 июня 2018 | 09:24

...что-то мне подсказывает, что АПОСЛЯ все афтары и принимальщики воровского "закона" по пенсиям будут пожизненно чистить гавно по всей стране за 15.4 т.руб в месяц...

ohrjr 25 июня 2018 | 09:30

Ему последние волосенки пенсионеры вырвут...Оптимист, мля-тля!

concorde 25 июня 2018 | 09:31

Опыт оказывает, что уровень расходов всегда опережает рост доходов.

neyexo 25 июня 2018 | 09:32

А если спросить людей - или дать выбор
Хочешь - выходишь на пенсию в 55 и получаешь столько-то
Или хочешь - выходишь на пенсию в 63 и получаешь огого сколько

wuwer 25 июня 2018 | 09:37

neyexo: ))) Там дебит с кредитом уже давно расписан по нужным карманам
Оне не для того вцепились в кресло власти, чтобы ради какого-то населения голову напрягать

agriment 25 июня 2018 | 09:54

neyexo:09:32 "А если спросить людей - или дать выбор "

- Сейчас, без выбора "выходишь на пенсию в 55/60 и получаешь сумму на пять лет меньше, якобы не добрал баллы, вот доживёшь до 60 тогда и доберёшь..., если доживёшь....

Сейчас, предложив якобы реформу, на самом деле приводят в соответствие законотворчество расчётов пенсий по баллам с фактическим выходом на пенсию т.е. то, что реально "выплачивает" пенсионерам Минфин

(ПФ - это негласный филиал Минфина)

ну, и, по пути, Минфин усугубляет, добавляя не платить пенсию вообще между 55/60 тем, кто работает.

Поэтому Ваше предложение "выходишь на пенсию в 63 и получаешь огого
сколько" уже действует и завуалировано в баллах.

neyexo 25 июня 2018 | 09:35

Краткое содержание реформы:
Для мужчин - чтоб средний возраст не догнал пенсионный - последний отодвинуть, на сколько надо
Для женщин - чтоб губу не раскатывали

b52artur 25 июня 2018 | 09:47

Ха-ха-ха
Сэкономленные $ пойдут на Сирию, Донбасс, ремонт авианосца Кузя, боевые роботы и лазерные торпеды. Но только не на пенсии

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lager23 25 июня 2018 | 09:52

Это не единственная хорошая новость, товарищи! Другая — хлеб практически не будет дорожать.... просто он станет ещё более не съедобным и вредным для здоровья!
Спасибо власти за заботу о нищебродах и пенсах, то есть российский народ!

sjuzanna 25 июня 2018 | 10:02

И теперь все пенсионеры не будут себе ни в чем отказывать))))))))

poto_leg 25 июня 2018 | 10:02

Охренеть, надо бросать работу и... ложиться в гроб на радостях. Они не устали придуриваться и мнить из себя великих госдеятелей, а мы терпеть чудовищное высокомерие и презрение?

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