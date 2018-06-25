Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста
Средняя пенсия в следующем году вырастет до 15 тысяч 400 рублей, благодаря повышению пенсионного возраста. Это не приведёт у дефициту рабочих мест, заявил министр труда Максим Топилин в интервью «Известиям».
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65.
Комментарии26
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orein51 25 июня 2018 | 09:06
"Слава ЕРСС!" [Из призывов ЦК]
danko1 25 июня 2018 | 09:14
orein51: "Рабочие" места будут только в виде пушечного мяса и обслуги для неодворян, как назвал чиновников Патрушев.
25 млн. обещанных Путиным рабочих мест оказались его обычным враньем.
А что такое пенсия в 15 тысяч и как прожить на неё людям месяц, те, кто на ужин больше тратит, и зарплаты своей не знает, не волнует.
yralez 25 июня 2018 | 09:06
Т. е. на 5 тысяч у карателей и на 200-300 руб. у остальных.......а в среднем таки да.
lenin3 25 июня 2018 | 09:15
yralez: дык,Минтруд и среднюю продолжительность жизни в России так считает:у лечащегося за границей какого-нибудь Кобзона продолжительность одна,а у "лечащегося"в России работяги-она другая...а в среднем таки да...
mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 09:09
Это он у пескоструя научился врать?
atl 25 июня 2018 | 09:09
Вот государство-то подоит пенсионеров резким повышением цен на что нибудь. С пенсионеров по тысяче - корешам Отца родного на еще одну яхту или виллу..
marina27 25 июня 2018 | 09:11
Министру честнее было бы озвучить сколько останется от этой пенсии после всех повышенных обязательных платежей. Слабо?
agriment 25 июня 2018 | 09:19
marina27: 09:11 !.сколько останется от этой пенсии после всех повышенных обязательных платежей."
- К повышенным обязательным платежам, добавятся повышенные цены:
на продукты, на все ТНП(в т. ч. моющие средства, туалетная бумага, мыло и т.д.) , лекарства.....прибавка на погребение отсутствует.
neyexo 25 июня 2018 | 09:37
agriment:
не забываем про взносы на капремонт
snagging 25 июня 2018 | 09:12
А цены в два раза. Путин уже был у власти, когда Зурабов пел сказки про пенсионную реформу. И всё решили ещё в те времена, а вот хер. Снова будем жить лучше, но не сейчас. Очередная ложь.
spb_aborigen 25 июня 2018 | 09:58
Пенсионеры станут более лучше питаться
sjuzanna 25 июня 2018 | 10:06
spb_aborigen: \\Пенсионеры станут более лучше питаться\\
Это плохо. Тогда они станут больше какать, а ассенизаторы и так не справляются.
ramses333 25 июня 2018 | 09:14
Теперь ОНИ пытаются столкнуть нынешних пенсионеров с их детьми, будущими пенсионерами. Разделяй и властвуй.
Если пенсионеры клюнут, следующими, к кому залезут в карман, будут уже они.
i_c_e 25 июня 2018 | 09:15
То есть невыплаченное тем, кого они с выходом на пенсию задержат в следующем году, они отдадут нынешним пенсионерам. И так несколько раз. Думаю, существующие пенсионеры даже поддержат, но что потом? Инновация получается в постепенной убыли количества пенсионеров, хорошо хоть пока только «естественным образом». «А вы их дустом пробовали?»
wuwer 25 июня 2018 | 09:23
))) заживём, пля ...ни в чём себе не отказывая:
валежник даром,
потеплело - крапива и лебеда в рост пошла
да и на грядках можно теперь корячится - не разгибая спины...
с 1 июля подросшие тарифы ЖКХ можно наверное натурпродуктом оплатить
Как там бензинчик?..растёт потихоньку?...тут нефть вниз поползла - надо обьективно добавить цену-то на бензин
oneoretwo 25 июня 2018 | 09:24
...что-то мне подсказывает, что АПОСЛЯ все афтары и принимальщики воровского "закона" по пенсиям будут пожизненно чистить гавно по всей стране за 15.4 т.руб в месяц...
ohrjr 25 июня 2018 | 09:30
Ему последние волосенки пенсионеры вырвут...Оптимист, мля-тля!
concorde 25 июня 2018 | 09:31
Опыт оказывает, что уровень расходов всегда опережает рост доходов.
neyexo 25 июня 2018 | 09:32
А если спросить людей - или дать выбор
Хочешь - выходишь на пенсию в 55 и получаешь столько-то
Или хочешь - выходишь на пенсию в 63 и получаешь огого сколько
wuwer 25 июня 2018 | 09:37
neyexo: ))) Там дебит с кредитом уже давно расписан по нужным карманам
Оне не для того вцепились в кресло власти, чтобы ради какого-то населения голову напрягать
agriment 25 июня 2018 | 09:54
neyexo:09:32 "А если спросить людей - или дать выбор "
- Сейчас, без выбора "выходишь на пенсию в 55/60 и получаешь сумму на пять лет меньше, якобы не добрал баллы, вот доживёшь до 60 тогда и доберёшь..., если доживёшь....
Сейчас, предложив якобы реформу, на самом деле приводят в соответствие законотворчество расчётов пенсий по баллам с фактическим выходом на пенсию т.е. то, что реально "выплачивает" пенсионерам Минфин
(ПФ - это негласный филиал Минфина)
ну, и, по пути, Минфин усугубляет, добавляя не платить пенсию вообще между 55/60 тем, кто работает.
Поэтому Ваше предложение "выходишь на пенсию в 63 и получаешь огого
сколько" уже действует и завуалировано в баллах.
neyexo 25 июня 2018 | 09:35
Краткое содержание реформы:
Для мужчин - чтоб средний возраст не догнал пенсионный - последний отодвинуть, на сколько надо
Для женщин - чтоб губу не раскатывали
b52artur 25 июня 2018 | 09:47
Ха-ха-ха
Сэкономленные $ пойдут на Сирию, Донбасс, ремонт авианосца Кузя, боевые роботы и лазерные торпеды. Но только не на пенсии
lager23 25 июня 2018 | 09:52
Это не единственная хорошая новость, товарищи! Другая — хлеб практически не будет дорожать.... просто он станет ещё более не съедобным и вредным для здоровья!
Спасибо власти за заботу о нищебродах и пенсах, то есть российский народ!
sjuzanna 25 июня 2018 | 10:02
И теперь все пенсионеры не будут себе ни в чем отказывать))))))))
poto_leg 25 июня 2018 | 10:02
Охренеть, надо бросать работу и... ложиться в гроб на радостях. Они не устали придуриваться и мнить из себя великих госдеятелей, а мы терпеть чудовищное высокомерие и презрение?