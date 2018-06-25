Z Архив новостей новости
5 34 6 16312
09:00, 25 июня 2018

На кладбище, где предположительно похоронены десантники, погибшие на Украине, появились новые могилы военнослужащих

На кладбище под Псковом, где похоронены десантники, предположительно погибшие в боях на востоке Украины, появились новые могилы военнослужащих. Об этом пишет Новая газета.

Новые могилы десантников корреспондент Новой увидела на Крестовском кладбище в Пскове и на некрополе Выбуты в 30ти минутах езды от города. Издание называет имена и фамилии. Николай Григоров, погиб 6 марта этого года. Поверх фотографии голубой берет. У могилы венки с гербами, звёздами и чёрными лентами. Надпись на одной говорит, что Григоров героически погиб в авиакатастрофе, в тот день в Сирии разбился грузовой самолёт над российской базой Хмеймим. Почти 40 человек погибли. Среди новых могил совсем свежие, с временными табличками, отмечает газета. На фото люди в камуфляже, с символикой десанта. Всеволод Смирнов, Владимир Стеценко и другие. Издание также пишет, что на безымянных могилах десантников, захороненных неподалёку от Пскова в 14, появились обелиски и стелы из чёрного гранита с именами, датами, портретами в полный рост и символикой десанта.

Материалы по теме

Блоги

Блог «Новой газеты»

Они там были Новые обелиски появляются на кладбищах Пскова и в 2018 году. Их уже не прячут, но родные погибших еще больше, чем прежде, боятся говорить…

5 119 6 26976 07:24
Kобщество, псков, военные, расследования, события

Самый высокий памятник на могиле Леонида Кичаткина. В псковской Военно-мемориальной компании газете рассказали, что монумент оплатило Минобороны. Участие военного ведомства косвенно может подтвердить, что Кичаткина своим спустя несколько лет признали, пишет издание.

Рядом могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. В каких боевых действиях помимо Донбасса мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.

Минобороны опровергало информацию об участии псковских десантников в боях в Донбассе. В 2014 году депутат псковского парламента Лев Шлосберг расследовал гибель военных. Он сказал Новой, что о тех, кто погибал в Донбассе последние годы, люди могут ничего не узнать. А семьи не получат компенсации от Минобороны.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 09:05


Может, росвоеннослужащие умирают от какой-то неизлечимой болезни, а не на войне?

samakar2 25 июня 2018 | 09:07

mikhail_spb_: От медвежьей!

kottigr1 25 июня 2018 | 09:19

samakar2: Никому не интересны эти российские наемники сдохшие от своей подлости и жадности.. Путин утилизирует на Донбассе и в Сирии всю гниль российскую..

book_publisher 25 июня 2018 | 09:32

На кладбище появились могилы.
Ужас! Кошмар!

ze_danil 25 июня 2018 | 09:43

book_publisher: согласен

для России это нормально когда на кладбище закопана толпа молодых

ибо сказано: "бабы ещё нарожают"

shicotus_live 25 июня 2018 | 09:53

Рядом могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. В каких боевых действиях помимо Донбасса мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.
_______________________________________
Видимо потому, что эти писаки даже не удосужились поинтересоваться, что компенсация на похороны положена не только участникеам боевых действий, но и "простым военнослужащим", и тем "пиджакам", кто погиб на военных сборах.
В одном уже наврали, где гарантия. что это не полный фейк?

shlevet 25 июня 2018 | 10:00

shicotus_live: //...что компенсация на похороны положена не только участникеам боевых действий, но и "простым военнослужащим", и тем "пиджакам", кто погиб на военных сборах...//

И даже военным в отставке, умершим своей смертью или погибшим в несчастных случаях

shicotus_live 25 июня 2018 | 10:03

shlevet: И даже военным в отставке, умершим своей смертью или погибшим в несчастных случаях...
__________________________________
Совершенно верно. Мало того, эти лодыри от журналистики не знают, что а) памятники устанавливаются минимум через полгода после захоронения, когда земля оседает б) Что похоронами занимаются специализированные военные службы и цены у них там совсем другие, "для своих"

efilika 25 июня 2018 | 09:53

kottigr1: у меня, к сожалению, эти сообщения даже сочувствия не вызывают. Только злобу. Их родители выбрали им эту судьбу. И гланое - не только своим погибшим сыновьям, но и нам навязали этого утилизатора.

kottigr1 25 июня 2018 | 10:01

efilika: Путин - слуга Дьявола, пробуждающий в россиянах их самые низменные чувства.. Во сколько оценили жизнь наемника их родственники ? За сколько этот наемник продал свою душу ? Полтора-три миллиона рублей..
В РФ с точностью до копейки определен предел подлости её граждан..

luger_max_otto 25 июня 2018 | 09:14

Путинизм головного мозга с осложнениями?

good_night 25 июня 2018 | 09:18

Наши ребята по зову сердца за то воюют там
Чтобы бандеровская мразь не перебралась к нам!
И каждый доброволец там герой
За мир без фашизма стоит он горой!

wuwer 25 июня 2018 | 09:39

good_night: А у тебя и сердца нету и зов в другую сторону зовет?
Ты записался добровольцем?
Или пусть другие под молотки идут?

ivar1964 25 июня 2018 | 09:51

good_night: Имена героев не скрывают. О них говорят во весь голос.

kottigr1 25 июня 2018 | 09:57

good_night:
Погашен кредит за машину, за дом
Детишкам на радость подарен Айфон
У вдовушки только сползает слеза
С Донбасса супруга страна привезла..

sviazvit 25 июня 2018 | 10:04

good_night: А что, были планы перебраться к вам? Что-то я таких планов не помню.

ivar1964 25 июня 2018 | 09:42

mikhail_spb_: Ага! Раньше была только "болезнь легионеров", а теперь еще "лихорадка десантников".

shicotus_live 25 июня 2018 | 10:01

ivar1964: Да я вас умоляю. Какая лихорадка? Бред про "легионеров" давно и подробно разобран, да и бред про десантников тоже. Новой очень хочется, чтобы они погибли на Донбассе. но все это чушь. Десантура и в мирное время гибнет. Я уж не говорю про "командировки" на разные необъявленные войны.

hunterhead 25 июня 2018 | 10:08

mikhail_spb_: "Может, росвоеннослужащие умирают от какой-то неизлечимой болезни, а не на войне?"

От путиномы головного мозга.

pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 09:08

Более привычные пристанища ихтамнетов - придорожные кюветы. На кладбищах верхушка айсберга.

oneoretwo 25 июня 2018 | 09:15

...преступная власть - преступная война(-ы) - позорные похороны - говнородственники погибших = плешивая дзюдохерия...

skull9 25 июня 2018 | 09:23

Вечная слава российским десантникам, погибшим в боях с мразью!

(комментарий скрыт)

snikkersnepper 25 июня 2018 | 09:39

skull9:

Я, в принципе, не спорю, но если выкинуть из статьи НГ весь пропагандонский мусор (который там из ушей лезет), то в сухом остатке не останется НИЧЕГО. Единственный человек, погибший в 2018 году, разбился в Сирии на Ан-26 (Эхо только с третьего раза сподобилось об этом упомянуть). Два погибших в 15 и 16 году (именно - два человека). Где именно, от чего - ни Новая, ни Эхо даже не пытаются разобраться. Родственники их уже открытым текстом посылают. Несколько страниц переливания из пустого в порожнее и истеричных завываний - вот и все, что там есть. Но Эхо сегодня весь день этой бодягой долбить будет.

skull9 25 июня 2018 | 09:48

snikkersnepper: Да понятно, что Новой брезгуют, как куском дерьма, а они из этого делают выгодные своей шизоидной своре выводы.
В мою бытность службы в армии при мне один курсант разбился насмерть при прыжках, один поломался сильно.
Так что действительно, нигде не мог погибнуть десантник, кроме Донбасса...

zztop1960 25 июня 2018 | 09:39

skull9: Вечная слава российским десантникам, погибшим в боях с мразью!???????? О какой славе вы пишите , если их тайно хоронят как собак

skull9 25 июня 2018 | 09:45

zztop1960: Написано, что стоят стеллы и памятники, почему их похоронили тайно по вашему? Потому что лично тебя не пригласили?)

shlevet 25 июня 2018 | 09:55

zztop1960: //...О какой славе вы пишите , если их тайно хоронят как собак...//
Тайно как собаку похоронили Немцова, некоторые до сих пор думают, что его могила на мосту

maracineanu_s 25 июня 2018 | 09:56

skull9: земля стекловатой

skull9 25 июня 2018 | 10:05

maracineanu_s: Лучше стекловата, чем быть сожранными бродячими собаками, как хохлокиборги в Донецке...

stalinator 25 июня 2018 | 09:24

где предположительно
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Скорее всего"."С большей доли вероятности"....
Эхо хорошо учиться у свои западных вдохновителей.

good_night 25 июня 2018 | 09:29

stalinator:
А вчера "Эхо" целый день фейк постила
Будто Россия в Сирии мирные города бомбила.
И ничего всё "Эху" сходит с рук
А это потому что Веник Вове друг!

piter_ug 25 июня 2018 | 09:45

Если за деньги поехали убивать в другую страну, значит могли бы убивать и в России.

ox1 25 июня 2018 | 09:48

Омерзение вызывают эти расследовательские потуги журналистов-стервятников. Появились новые могилы (а на кладбище всегда появлялись, появляются и будут появляться новые могилы, для того оно и существует) - этому придается некое особое значение. Каждый шаг по обустройству могил - ага, убрали таблички и уже отслужившие свое венки преподносится так, как будто МО хочет что-то этакое скрыть. То, что установка памятника требует подготовки и очистки могилы "расследователям" в лоб не влетает, потому что они заняты поиском чего-то жареного. А если его нет, то не грех и придумать, домыслить, натянуть фактаж. В результате же все равно пустышка получилась, не говорящая ни о чем, так же, как и былые находки Шлосбергом безымянных могил.

benny_point 25 июня 2018 | 10:00


Статья 128.1. Клевета (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, -
наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов.

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, -
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

Кто-то попал под действие этой статьи. А кто? - пусть догадается сам.

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Радует только одно – среди болельщиков нет лидеров западных стран Радуются иностранцы, болеют. А вот я думаю – что должна делать Россия, как страна, чтобы до иностранцев дошло, что в стране преступная власть?..

5 109 6 29538 18.06
Kчм-2018, футбол, передачи, государство, события
Блоги

Кусок эфира

Герман Клименко: Я бы на месте Жарова Telegram давно бы заблокировал Дуров неправ, честно говоря. То есть если бы он тихо себе сидел, спокойно, его бы никто сильно не трогал…

5 74 6 22583 18.06
Kинтернет, общество, передачи, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 152 6 11755 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 275 6 43523 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 112 6 19115 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19372 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 104 6 9151 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 132 6 13045 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 В преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив «Калинку — одну из самых узнаваемых русских народных песен…

5 55 6 12733 18.06
Kфутбол, чм-2018, видео, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 277 6 30248 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 176 6 20075 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 201 6 23398 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 21287 18.06
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Осуществилось массовое разочарование в социальной революции, а сексуальная – это такая оргия на руинах. Это от отчаяния, когда у человека единственным инструментом каких-то перемен осталось собственное тело…

5 221 6 30981 22.06
#слушать 01:47:12 8читать ;смотреть $скачать 24.5 МБ
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 201 6 28207 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8261 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками»...

5 29 6 36081
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 131611 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 21287 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 573 6 747965 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 456 6 177239 19.06
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7076784
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3545020

Сегодня в эфире