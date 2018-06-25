На кладбище, где предположительно похоронены десантники, погибшие на Украине, появились новые могилы военнослужащих
На кладбище под Псковом, где похоронены десантники, предположительно погибшие в боях на востоке Украины, появились новые могилы военнослужащих. Об этом пишет Новая газета.
Новые могилы десантников корреспондент Новой увидела на Крестовском кладбище в Пскове и на некрополе Выбуты в 30ти минутах езды от города. Издание называет имена и фамилии. Николай Григоров, погиб 6 марта этого года. Поверх фотографии голубой берет. У могилы венки с гербами, звёздами и чёрными лентами. Надпись на одной говорит, что Григоров героически погиб в авиакатастрофе, в тот день в Сирии разбился грузовой самолёт над российской базой Хмеймим. Почти 40 человек погибли. Среди новых могил совсем свежие, с временными табличками, отмечает газета. На фото люди в камуфляже, с символикой десанта. Всеволод Смирнов, Владимир Стеценко и другие. Издание также пишет, что на безымянных могилах десантников, захороненных неподалёку от Пскова в 14, появились обелиски и стелы из чёрного гранита с именами, датами, портретами в полный рост и символикой десанта.
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Самый высокий памятник на могиле Леонида Кичаткина. В псковской Военно-мемориальной компании газете рассказали, что монумент оплатило Минобороны. Участие военного ведомства косвенно может подтвердить, что Кичаткина своим спустя несколько лет признали, пишет издание.
Рядом могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. В каких боевых действиях помимо Донбасса мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.
Минобороны опровергало информацию об участии псковских десантников в боях в Донбассе. В 2014 году депутат псковского парламента Лев Шлосберг расследовал гибель военных. Он сказал Новой, что о тех, кто погибал в Донбассе последние годы, люди могут ничего не узнать. А семьи не получат компенсации от Минобороны.
Комментарии34
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mikhail_spb_ 25 июня 2018 | 09:05
Может, росвоеннослужащие умирают от какой-то неизлечимой болезни, а не на войне?
samakar2 25 июня 2018 | 09:07
mikhail_spb_: От медвежьей!
kottigr1 25 июня 2018 | 09:19
samakar2: Никому не интересны эти российские наемники сдохшие от своей подлости и жадности.. Путин утилизирует на Донбассе и в Сирии всю гниль российскую..
book_publisher 25 июня 2018 | 09:32
На кладбище появились могилы.
Ужас! Кошмар!
ze_danil 25 июня 2018 | 09:43
book_publisher: согласен
для России это нормально когда на кладбище закопана толпа молодых
ибо сказано: "бабы ещё нарожают"
shicotus_live 25 июня 2018 | 09:53
Рядом могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. В каких боевых действиях помимо Донбасса мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.
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Видимо потому, что эти писаки даже не удосужились поинтересоваться, что компенсация на похороны положена не только участникеам боевых действий, но и "простым военнослужащим", и тем "пиджакам", кто погиб на военных сборах.
В одном уже наврали, где гарантия. что это не полный фейк?
shlevet 25 июня 2018 | 10:00
shicotus_live: //...что компенсация на похороны положена не только участникеам боевых действий, но и "простым военнослужащим", и тем "пиджакам", кто погиб на военных сборах...//
И даже военным в отставке, умершим своей смертью или погибшим в несчастных случаях
shicotus_live 25 июня 2018 | 10:03
shlevet: И даже военным в отставке, умершим своей смертью или погибшим в несчастных случаях...
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Совершенно верно. Мало того, эти лодыри от журналистики не знают, что а) памятники устанавливаются минимум через полгода после захоронения, когда земля оседает б) Что похоронами занимаются специализированные военные службы и цены у них там совсем другие, "для своих"
efilika 25 июня 2018 | 09:53
kottigr1: у меня, к сожалению, эти сообщения даже сочувствия не вызывают. Только злобу. Их родители выбрали им эту судьбу. И гланое - не только своим погибшим сыновьям, но и нам навязали этого утилизатора.
kottigr1 25 июня 2018 | 10:01
efilika: Путин - слуга Дьявола, пробуждающий в россиянах их самые низменные чувства.. Во сколько оценили жизнь наемника их родственники ? За сколько этот наемник продал свою душу ? Полтора-три миллиона рублей..
В РФ с точностью до копейки определен предел подлости её граждан..
luger_max_otto 25 июня 2018 | 09:14
Путинизм головного мозга с осложнениями?
good_night 25 июня 2018 | 09:18
Наши ребята по зову сердца за то воюют там
Чтобы бандеровская мразь не перебралась к нам!
И каждый доброволец там герой
За мир без фашизма стоит он горой!
wuwer 25 июня 2018 | 09:39
good_night: А у тебя и сердца нету и зов в другую сторону зовет?
Ты записался добровольцем?
Или пусть другие под молотки идут?
ivar1964 25 июня 2018 | 09:51
good_night: Имена героев не скрывают. О них говорят во весь голос.
kottigr1 25 июня 2018 | 09:57
good_night:
Погашен кредит за машину, за дом
Детишкам на радость подарен Айфон
У вдовушки только сползает слеза
С Донбасса супруга страна привезла..
sviazvit 25 июня 2018 | 10:04
good_night: А что, были планы перебраться к вам? Что-то я таких планов не помню.
ivar1964 25 июня 2018 | 09:42
mikhail_spb_: Ага! Раньше была только "болезнь легионеров", а теперь еще "лихорадка десантников".
shicotus_live 25 июня 2018 | 10:01
ivar1964: Да я вас умоляю. Какая лихорадка? Бред про "легионеров" давно и подробно разобран, да и бред про десантников тоже. Новой очень хочется, чтобы они погибли на Донбассе. но все это чушь. Десантура и в мирное время гибнет. Я уж не говорю про "командировки" на разные необъявленные войны.
hunterhead 25 июня 2018 | 10:08
mikhail_spb_: "Может, росвоеннослужащие умирают от какой-то неизлечимой болезни, а не на войне?"
От путиномы головного мозга.
pyco_mypucmo 25 июня 2018 | 09:08
Более привычные пристанища ихтамнетов - придорожные кюветы. На кладбищах верхушка айсберга.
oneoretwo 25 июня 2018 | 09:15
...преступная власть - преступная война(-ы) - позорные похороны - говнородственники погибших = плешивая дзюдохерия...
skull9 25 июня 2018 | 09:23
Вечная слава российским десантникам, погибшим в боях с мразью!
snikkersnepper 25 июня 2018 | 09:39
skull9:
Я, в принципе, не спорю, но если выкинуть из статьи НГ весь пропагандонский мусор (который там из ушей лезет), то в сухом остатке не останется НИЧЕГО. Единственный человек, погибший в 2018 году, разбился в Сирии на Ан-26 (Эхо только с третьего раза сподобилось об этом упомянуть). Два погибших в 15 и 16 году (именно - два человека). Где именно, от чего - ни Новая, ни Эхо даже не пытаются разобраться. Родственники их уже открытым текстом посылают. Несколько страниц переливания из пустого в порожнее и истеричных завываний - вот и все, что там есть. Но Эхо сегодня весь день этой бодягой долбить будет.
skull9 25 июня 2018 | 09:48
snikkersnepper: Да понятно, что Новой брезгуют, как куском дерьма, а они из этого делают выгодные своей шизоидной своре выводы.
В мою бытность службы в армии при мне один курсант разбился насмерть при прыжках, один поломался сильно.
Так что действительно, нигде не мог погибнуть десантник, кроме Донбасса...
zztop1960 25 июня 2018 | 09:39
skull9: Вечная слава российским десантникам, погибшим в боях с мразью!???????? О какой славе вы пишите , если их тайно хоронят как собак
skull9 25 июня 2018 | 09:45
zztop1960: Написано, что стоят стеллы и памятники, почему их похоронили тайно по вашему? Потому что лично тебя не пригласили?)
shlevet 25 июня 2018 | 09:55
zztop1960: //...О какой славе вы пишите , если их тайно хоронят как собак...//
Тайно как собаку похоронили Немцова, некоторые до сих пор думают, что его могила на мосту
maracineanu_s 25 июня 2018 | 09:56
skull9: земля стекловатой
skull9 25 июня 2018 | 10:05
maracineanu_s: Лучше стекловата, чем быть сожранными бродячими собаками, как хохлокиборги в Донецке...
stalinator 25 июня 2018 | 09:24
где предположительно
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"Скорее всего"."С большей доли вероятности"....
Эхо хорошо учиться у свои западных вдохновителей.
good_night 25 июня 2018 | 09:29
stalinator:
А вчера "Эхо" целый день фейк постила
Будто Россия в Сирии мирные города бомбила.
И ничего всё "Эху" сходит с рук
А это потому что Веник Вове друг!
piter_ug 25 июня 2018 | 09:45
Если за деньги поехали убивать в другую страну, значит могли бы убивать и в России.
ox1 25 июня 2018 | 09:48
Омерзение вызывают эти расследовательские потуги журналистов-стервятников. Появились новые могилы (а на кладбище всегда появлялись, появляются и будут появляться новые могилы, для того оно и существует) - этому придается некое особое значение. Каждый шаг по обустройству могил - ага, убрали таблички и уже отслужившие свое венки преподносится так, как будто МО хочет что-то этакое скрыть. То, что установка памятника требует подготовки и очистки могилы "расследователям" в лоб не влетает, потому что они заняты поиском чего-то жареного. А если его нет, то не грех и придумать, домыслить, натянуть фактаж. В результате же все равно пустышка получилась, не говорящая ни о чем, так же, как и былые находки Шлосбергом безымянных могил.
benny_point 25 июня 2018 | 10:00
Статья 128.1. Клевета (введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 141-ФЗ)
1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, -
наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов.
4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера, -
наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.
5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов.
Кто-то попал под действие этой статьи. А кто? - пусть догадается сам.