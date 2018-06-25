На кладбище, где предположительно похоронены десантники, погибшие на Украине, появились новые могилы военнослужащих

На кладбище под Псковом, где похоронены десантники, предположительно погибшие в боях на востоке Украины, появились новые могилы военнослужащих. Об этом пишет Новая газета.

Новые могилы десантников корреспондент Новой увидела на Крестовском кладбище в Пскове и на некрополе Выбуты в 30ти минутах езды от города. Издание называет имена и фамилии. Николай Григоров, погиб 6 марта этого года. Поверх фотографии голубой берет. У могилы венки с гербами, звёздами и чёрными лентами. Надпись на одной говорит, что Григоров героически погиб в авиакатастрофе, в тот день в Сирии разбился грузовой самолёт над российской базой Хмеймим. Почти 40 человек погибли. Среди новых могил совсем свежие, с временными табличками, отмечает газета. На фото люди в камуфляже, с символикой десанта. Всеволод Смирнов, Владимир Стеценко и другие. Издание также пишет, что на безымянных могилах десантников, захороненных неподалёку от Пскова в 14, появились обелиски и стелы из чёрного гранита с именами, датами, портретами в полный рост и символикой десанта.

Самый высокий памятник на могиле Леонида Кичаткина. В псковской Военно-мемориальной компании газете рассказали, что монумент оплатило Минобороны. Участие военного ведомства косвенно может подтвердить, что Кичаткина своим спустя несколько лет признали, пишет издание.

Рядом могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. В каких боевых действиях помимо Донбасса мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.

Минобороны опровергало информацию об участии псковских десантников в боях в Донбассе. В 2014 году депутат псковского парламента Лев Шлосберг расследовал гибель военных. Он сказал Новой, что о тех, кто погибал в Донбассе последние годы, люди могут ничего не узнать. А семьи не получат компенсации от Минобороны.