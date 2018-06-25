Матч между Австралией и Перу, который пройдёт завтра в Сочи, будет судить бригада российского арбитра Сергея Карасёва
Матч между Австралией и Перу, который пройдёт завтра в Сочи, будет судить бригада российского арбитра Сергея Карасёва, сообщает пресс-служба ФИФА. Российский арбитр будет судить игру Чемпионата мира впервые за 12 лет.
В последний раз это был Валентин Иванов на Чемпионате мира 2006 года.
Комментарии1
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zemljanka 25 июня 2018 | 08:56
Удачи. И поздравления.