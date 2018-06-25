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08:45, 25 июня 2018

Нефть снова дешевеет на мировых рынках после заседания ОПЕК

Нефть снова дешевеет на мировых рынках после заседания ОПЕК. На Лондонской бирже баррель «Брент» стоит 74 доллара 31 цент.

Основные нефтедобывающие страны договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Комментарии

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j_partizan 25 июня 2018 | 08:57

А на сколько копеек подешевеет бензин?

jblack2 25 июня 2018 | 09:00

Проверенная народная примета. Нефть дешевеет - россияне ждите роста цен на бензин!..

yralez 25 июня 2018 | 09:04

Это уже не важно....воры нашли , откуда взять, минимум 5 лет.

oneoretwo 25 июня 2018 | 09:32

...новость ни о чем - плешивый бензин дорожает ВСЕГДА...

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