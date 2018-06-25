Нефть снова дешевеет на мировых рынках после заседания ОПЕК. На Лондонской бирже баррель «Брент» стоит 74 доллара 31 цент.

Основные нефтедобывающие страны договорились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.