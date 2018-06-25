\\ Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу.\\

Плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России, сообщает «Вашингтон Пост». Россия успеет захватить страны Балтии. Пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для перегрузки передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, жалуются в пентагоне.

Ещё одна проблемы – узкие дороги и мосты, которые могут не выдержать веса американских танков.