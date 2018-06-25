Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу
Плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России, сообщает «Вашингтон Пост». Россия успеет захватить страны Балтии. Пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для перегрузки передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, жалуются в пентагоне.
Ещё одна проблемы – узкие дороги и мосты, которые могут не выдержать веса американских танков.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
luger_max_otto 25 июня 2018 | 08:49
Вот только что будет потом...
ukrodupa404 25 июня 2018 | 08:52
luger_max_otto: Санкции и глубокое сожаление госдепа ! Воевать за них НИКТО не будет !Крым вам в пример !)))
luger_max_otto 25 июня 2018 | 09:01
Не надейся...
hastings 25 июня 2018 | 09:25
luger_max_otto: но ведь действительно не будут. Умирать за прибалтов и пшеков? За их красивые глаза?
compare 25 июня 2018 | 09:29
ukrodupa404: не забывай только,радостный,что жизнь,после такого развития сценария,прежней уже не будеи никогда....это будет концом всего,что ты так "любишь"...так что,промой мозги чистым спиртом и подумай,если эта функция еще доступна в твоем "меню"...
kaplan911 25 июня 2018 | 09:43
luger_max_otto: \\ Вот только что будет потом...\\
США преподали урок что будет....... в Сирии, уничтожив вагнеровцев.
Ни один наш сокол из ВКС не взлетел на помощь, С-300 просто.....
пригнулись.
МО доложило что...... ихтамнет.
vasya_von_smetankin 25 июня 2018 | 08:50
Патаму шта нельзя пабедить Духовность!
banyi1 25 июня 2018 | 08:52
Вот и пусть симуляциями занимаются)
vezdehod 25 июня 2018 | 09:14
banyi1:
Вот и пусть симуляциями занимаются)
=============================================
Пусть Россия попробует - может быть и Успеет.
kottigr1 25 июня 2018 | 09:17
banyi1: Российскую армию остановить не сложно.. Достаточно выставить по периметру границы вдоль фронта наступления бочки со спиртом, а затем выменять с утра у российских солдат их оружие на огуречный рассол..
shlevet 25 июня 2018 | 08:53
//Армия США не успеет остановить российские войска...//
— Русские, убирайтесь из США немедленно!!!
— Джорджия сегодня… кто следующий? Флорида? А потом?? Это надо остановить!!!
— Слушай, когда ты последний раз определял свой ай-кью?
— Я что, по твоему похож на дебила???
— Почему войска Путина в Атланте? Просто шизею, как это ужасно!..
— Русские войска надо вывести в Нью-Мексико и в Аризону, защищать наши границы. В Джорджии они больше не нужны.
— Почему русская армия в Атланте? Я жду ответа, черт возьми!
— Ума не приложу, почему Россия держит войска в Джорджии. Это действительно ужасно, лучше бы они ушли.
— Наш сенатор говорил, что русские обещали вывести войска через три года, но он не дал бы за это обещание и ломаного цента.
shlevet 25 июня 2018 | 08:56
shlevet:
— Я поехал в Атланту. Надеюсь застать там какие-нибудь русские войска целыми, прежде чем они уберутся.
— Моя слышала, Джорджия это Россия. Временами.
— Атланта готова — подавайте сюда русских! Мы спустим толпы наших амбалов на их задницы!!!
— Сначала Джорджия, завтра Алабама! Мы должны защитить себя. Русские идут!!!
— Почему мы разрешили сделать это одному из штатов? Все международные договора должны утверждаться на федеральном уровне!
— Северная Каролина тоже в панике. — Не исключено, что Россия нападет на Кроуфорд.
— Я пробовал изучать русский алфавит, но не осилил. В нем слишком много букв. Почти как в китайском.
sab171 25 июня 2018 | 09:42
shlevet: чтобы русские войска оказались в Атланте, России надо купить у США самолеты способные перелететь океан, свои то кончились и походу на всегда.
ukraminadozemljudobrjt 25 июня 2018 | 08:54
Надо плакат на границе написать, шо пшеки и шпротники на захер несдались
kunst54 25 июня 2018 | 08:54
Игра в песочнице.
ansata 25 июня 2018 | 08:54
То, что Вову после ЧМ куда-то понесет- к бабке не ходи. Вопрос куда. То ли с новыми силами продолжит гнобить страну, то ли еще что удумает.
danko1 25 июня 2018 | 08:58
ansata: Рейтинг Путина в мирное время всегда падает, а во время войны растет, что показывает даже опрос ВЦИОМ.
После повышения пенсионного возраста тем более упадет.
Поэтому война этому преступнику необходима. Но зачем нам этот вор и бандит во главе страны?
jblack2 25 июня 2018 | 08:55
Чего уж так скромно?
Почему бы не предположить сразу возможность вторжения на Лондонщину и Вашингтонщину?..
curious69_ 25 июня 2018 | 08:56
Хрень полная в этом так называемом прогнозе. И польша и прибалтика члены НАТО. В случе агрессии со стороны верховного российского главнокомандующего - нужно просто МГНОВЕННО заблокировать финансовую и коммуникационную связь России с внешним миром, заблокировать все зарубежные счета без исключения и в течении суток в кремле обязательно найдётся или табакерка или шарфик. А затем и вторжение закончится МГНОВЕННО.
bilrot 25 июня 2018 | 09:01
curious69_: Да просто это повод увеличить свой контингент в этих странах .
soldat777 25 июня 2018 | 08:56
Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу
Так о то ж! А нах они нам нужны?
bilrot 25 июня 2018 | 09:03
soldat777: Вам это кому ? Тем кому повысили пенсионный возраст ?
yralez 25 июня 2018 | 09:01
Тем больше ихтамнетов потом наваляют......уже навсегда.
И карлика выковыряют.
estamp 25 июня 2018 | 09:01
Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу
---
Посему их следует из НАТО исключить.
Лучше Америка потом расширит санкционный список российских чиновников.
sg90 25 июня 2018 | 09:05
Короче ната симулирует бурную деятельность чтобы выбить дополнительное финансирование для своего штаба на разработку новых быстро заполняемых форм..
Но даже если эти формы им придется заполнять неделю, когда российские танки будут уже в Пиринеях, то все равно останется открытым вопрос - А НА ХРЕНА России все эти территории, не говоря уже об откровенно русофобской биомассе??? Хотя уверен, покажись хоть один Российский танк в Приеболтии, тут же у массы найдутся не только триколоры, но и Советские Красные флаги. Но не дождетесь. Второй раз дураков не будет вешать бездельников себе на шею.
timwlad75 25 июня 2018 | 09:11
Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу
Плохие дороги и бюрократия могут привести к тому, что американская армия не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу. К такому выводу пришли натовские военные по итогам «симуляции» военного противостояния стран Европы и России, сообщает «Вашингтон Пост». Россия успеет захватить страны Балтии. Пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для перегрузки передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу, жалуются в пентагоне.
Ещё одна проблемы – узкие дороги и мосты, которые могут не выдержать веса американских танков.
---------------
Потому в Польше и в Германии войска Варшавского Договора и держали Инженерную Армию.
И готовили специалистов для инженерных войск на местах.
Ну инженерные войска это стало роскошью для всех армий.
И потому исходя из опыта Югославии на территории Германии и Польше и так же и всей Европы значение будет иметь тактические ракетные войска,авиация и десантные войска.
Грузинский опыт не подходит так как России в этот раз надо до основания уничтожить конкурента чтобы лет сто там даже травы не росло.Запад ведь тоже церемонится не будет судя по опыту действий запада в Сирии и в Югославии.
gregor 25 июня 2018 | 09:24
Вот почему не сидится дома ?
Что это за менталитет такой ,нагадить соседу ?
Такая огромная страна ,а дома не сидится , надо ещё к одному соседу в огород залезть , второму соседу нагадить , третьему около подъезда насерить .
Что это за менталитет такой ? Ась ?
Главное с песней к соседям лазить ;-" Хотят ли русские войны " .
timwlad75 25 июня 2018 | 09:36
gregor: Вот почему не сидится дома ?
Что это за менталитет такой ,нагадить соседу ?
Такая огромная страна ,а дома не сидится , надо ещё к одному соседу в огород залезть , второму соседу нагадить , третьему около подъезда насерить .
Что это за менталитет такой ? Ась ?
Главное с песней к соседям лазить ;-" Хотят ли русские войны " .
---------------
Ну вообще то если не ты влезешь с принуждением к миру,то к тебе влезут принуждать к миру под диктовку того кто влез.
А иначе будет как на Украине,ничё не могут и вопят придите и за нас всё сделайте.
Ну так и приходят с принуждением к миру и тому как надо делать.
Так что потому и состоит Библия из неразрывных двух заветов,чтобудет если не втрогатся и второго завета принуждать к миру с наставлением как надо делать.
gregor 25 июня 2018 | 10:06
timwlad75:
Именно ,именно .
И ещё в менталитете и скрепоносном комплексе неполноценности аксиома , что если в кране нет воды , виноват не скрепоносный сантехник .
Скрепоностный закомплексованный не виноват априори ,потому ,как тысячелетия в бедах россиян титульных ,виноваты 0,00000001 % от большинства . Сантехник же никогда . Даже ,если и появилась вода в кране , сантехник никакого отношения к этому не имеет . Он не в курсе , его ихтамнет ,это не он ,а ...а очередной зиц председатель, Фунт ,назначенный Правителем от большинства .
Так что ... родиться .... показать фигу Америке , задницу Европе ,нагадить соседу , поплакать в заштопанную телогрейку про свои беды из -за ...... 0.00000000001 % еврея ,кавказца .... узбека .... ... засосать стакан горькой и на кладбище . Скрепа свою миссию выполнила .
Некоторые это называют русским миром .
Лично я против такого определения .
Это не все , убеждён в этом .
ohrjr 25 июня 2018 | 09:24
Не волнуйтесь, пока российская армия "собирается в поход", вы всё успеете!
korikov 25 июня 2018 | 09:26
Есть информация, что НАТО планирует вторжение в Калининград и наращивает военный контингент в Прибалтике и Польше.
irinakingsize1 25 июня 2018 | 09:33
Вова, не слушай никого, а то жопку надерут.Это они тебя так заманивают. Ох уж этот ТрампушкаНаш!
kaplan911 25 июня 2018 | 09:39
\\ Армия США не успеет остановить российские войска в случае вторжения в Прибалтику и Польшу.\\
Армия США не будет останавливать российские войска (не дай Бог если это случится)
.....она их просто уничтожит как ЧВК в Сирии.
А наш МО будет петь свою песню......ихтамнет.
lena_spb 25 июня 2018 | 09:52
Срочно необходимо дополнительное финансирование на разработку еще 17 форм и расширение дорог! Русские идут!
kaplan911 25 июня 2018 | 10:04
В Украине увязли по самую ширинку, в Сирии - по грудь, полезем в
Европу увязнем с головой......
Состояние наших дел в армии, в в том числе с ЯО ничуть не лучше,
чем в экономике. Если не хуже.
Прос..али всё.......