Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высоко оценил потенциал российской команды
Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высоко оценил потенциал российской команды. По его словам, российская сборная очень выросла. Это команда с впечатляющей выносливостью и хорошо подготовленной системой игры.
Россия и Уругвай сыграют сегодня в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира. Победитель займёт первое место в группе.
Комментарии3
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sasass 25 июня 2018 | 08:43
Допинг "Роста " - все растит...
a_111111 25 июня 2018 | 08:47
Так хвалят друг друга - как у Крылова...
wuwer 25 июня 2018 | 09:32
Деньги бери без посредников..напрямую
А то облапошат...ещё должен останешься....
с Кадыровым не общайся_ придётся уволняться- со снятыми штанами