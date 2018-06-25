Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес высоко оценил потенциал российской команды. По его словам, российская сборная очень выросла. Это команда с впечатляющей выносливостью и хорошо подготовленной системой игры.

Россия и Уругвай сыграют сегодня в заключительном туре группового этапа Чемпионата мира. Победитель займёт первое место в группе.