Центральная избирательная комиссия Турции объявила о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах
Центральная избирательная комиссия Турции объявила о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах. Точное количество набранных голосов в сообщении ЦИКа не приводится. В то же время агентство «Анадолу» сообщило о победе Эрдогана с результатом 52,5 процента.
Эрдоган заявил, что сдержит обещания, которые давал турецкому народу. Он также намерен ужесточить борьбу с террористическими группировками и продолжить «освобождение Сирии».
Комментарии3
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sasass 25 июня 2018 | 08:41
Победил с фальсификацией ....
yralez 25 июня 2018 | 08:44
Ну это мы по путину знаем
platonnekafrin 25 июня 2018 | 09:02
И это здорово! А то у кой-кого спина истосковалась.