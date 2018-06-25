Центральная избирательная комиссия Турции объявила о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах. Точное количество набранных голосов в сообщении ЦИКа не приводится. В то же время агентство «Анадолу» сообщило о победе Эрдогана с результатом 52,5 процента.

Эрдоган заявил, что сдержит обещания, которые давал турецкому народу. Он также намерен ужесточить борьбу с террористическими группировками и продолжить «освобождение Сирии».