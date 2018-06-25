Глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин признал, что не сможет добиться регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы. Он не прошёл муниципальный фильтр. Политик написал в своём Фэйсбуке, что заручился поддержкой 91 муниципального депутата. При этом представители «Единой России» отказались ставить свои подписи. По словам Яшина, в партии есть прямое указание не пропускать его через фильтр. Яшин призывает поддержать любого кандидата от демократической оппозиции, которому удастся зарегистрироваться на выборах.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Для регистрации кандидату нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов.

С муниципальным фильтром выборы мэра теряют даже видимость реальной конкурентной борьбы. Такое мнение «Эху» высказал политолог Глеб Павловский.

Властям придется в скором времени отменить этот искусственный барьер, — считает Павловский.