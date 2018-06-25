На кладбище под Псковом, где захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила
На кладбище под Псковом, где 4 года назад были захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила, сообщает «Новая газета.
В 2014 году расследованием гибели военнослужащих занимался Лев Шлосбрег. По его данным, все солдаты участвовали в боевых действиях в Донбассе. Сейчас вместо безымянных крестов на могилах появились памятники, установку которых оплатило Министерство обороны.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ukrodupa404 25 июня 2018 | 08:38
Ну " Новая " это еще та "желтуха " !) Как там кстати могилы футбольной команды ,ухоженные !))))
matsuvi 25 июня 2018 | 08:58
ukrodupa404: Совсем другое дело "Комсомольская правда", "РИА новости", да портянка?
danko1 25 июня 2018 | 08:39
Путин и Шойгу - международные преступники,которых должен судить международный суд.
Тем более, что в России путинской судов нет.
ukrodupa404 25 июня 2018 | 08:44
danko1: Экипажи двух вертолетов и боевые машины вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии, сообщает Минобороны. По данным ведомства, накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты подготовили для перевозки и загрузили в самолет Ан-124 "Руслан".
РИА Новости
Вот это прекрасная новость ,здоровья и долгих лет , Герои !
book_publisher 25 июня 2018 | 08:52
На кладбищах лежат миллионы людей. И что, все они погибли на Донбассе?
shlevet 25 июня 2018 | 08:40
Это же нонсенс.
На кладбище появились свежие могилы.
Караул
estamp 25 июня 2018 | 08:58
shlevet:
Это же нонсенс.
На кладбище появились свежие могилы.
---
Одна.
Слабо как-то ВСУ защищают Европу от Мордора.
timwlad75 25 июня 2018 | 08:41
На кладбище под Псковом, где захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила
На кладбище под Псковом, где 4 года назад были захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила, сообщает «Новая газета.
В 2014 году расследованием гибели военнослужащих занимался Лев Шлосбрег. По его данным, все солдаты участвовали в боевых действиях в Донбассе. Сейчас вместо безымянных крестов на могилах появились памятники, установку которых оплатило Министерство обороны.
------------
Люди помирают и от старости.
В этом всегда уличали редакцию новой газеты и её сотрудников, что те подтасовывают факты и гонят оголтелую лож.
Российские либералы реально деградируют до полной умственной отсталости и не желают случать никаких доводов.
Вчера это демонстрировалось либералами на передаче господина Соловьёва,где оба либерала просто тупо отрицали факты и здравый смысл настаивая на своих фантазиях обдолбаных дебилов.
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 08:41
В стране , где на самом деле реально правит ОПГ, граждане это просто расходный материал для достижения воровских целей!
sasass 25 июня 2018 | 08:51
Правильно делают , что хоронят - теперь уже не скрывают - "выборы " уже прошли , а следующие неизвестны при каком государстве будут...
koleg197 25 июня 2018 | 08:53
Свежие могила? Может свежий могилы?