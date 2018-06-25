На кладбище под Псковом, где захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила

На кладбище под Псковом, где 4 года назад были захоронены десантники, погибшие при невыясненных обстоятельствах, появились свежие могила, сообщает «Новая газета.

В 2014 году расследованием гибели военнослужащих занимался Лев Шлосбрег. По его данным, все солдаты участвовали в боевых действиях в Донбассе. Сейчас вместо безымянных крестов на могилах появились памятники, установку которых оплатило Министерство обороны.