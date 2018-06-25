ФСБ подозревает Цуркан в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы

ФСБ подозревает члена правления «ИнтерРАО» Карину Цуркан в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Оперативная разработка Цуркан продолжалась больше года, утверждают собеседники.

Цуркан арестована по обвинению в шпионаже. По некоторым данным, она дала показания не нескольких чиновников из Минэнерго. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока нет.