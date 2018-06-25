ФСБ подозревает Цуркан в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы
ФСБ подозревает члена правления «ИнтерРАО» Карину Цуркан в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и Донбасс, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Оперативная разработка Цуркан продолжалась больше года, утверждают собеседники.
Цуркан арестована по обвинению в шпионаже. По некоторым данным, она дала показания не нескольких чиновников из Минэнерго. Впрочем, официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт