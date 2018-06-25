В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль
В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль. Соответствующий указ вступил в силу в воскресенье. В честь этого события десятки женщин в полночь выехали на улицы своих городов. Среди них оказалась и саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Саудовская Аравия оставалась единственной страной, где женщинам было запрещено садиться за руль.
Комментарии1
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shlevet 25 июня 2018 | 08:33
Вторая неделя пошла этой новости на ЭМ.
Видать для них важная