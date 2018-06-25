В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль. Соответствующий указ вступил в силу в воскресенье. В честь этого события десятки женщин в полночь выехали на улицы своих городов. Среди них оказалась и саудовская принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Саудовская Аравия оставалась единственной страной, где женщинам было запрещено садиться за руль.