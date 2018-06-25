Подземный толчок магнитудой 3.2 зафиксирован на западном побережье озера Байкал в Иркутской области. Эпицентр находился в 50 километрах южнее популярного у туристов острова Ольхон и побережья Малого моря.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.