Подземный толчок магнитудой 3.2 зафиксирован на западном побережье озера Байкал в Иркутской области
Подземный толчок магнитудой 3.2 зафиксирован на западном побережье озера Байкал в Иркутской области. Эпицентр находился в 50 километрах южнее популярного у туристов острова Ольхон и побережья Малого моря.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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