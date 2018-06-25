Суд рассмотрит ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Алексею Навальному по делу «Кировлеса»
Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о продлении на 1 год испытательного срока Алексею Навальному по делу «Кировлеса». ФСИН объясняет своё требование неоднократными нарушениями со стороны политика, за которые он привлекался к административной ответственности. Испытательный срок заканчивается летом.
Комментарии2
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gregor 25 июня 2018 | 08:31
Такого трусливого Правителя Россия никогда не имела .
Были упыри ,подонки , идиоту и убийцы ,но такого трусливого в России Правителя ещё не было .
vezdehod 25 июня 2018 | 08:36
На хрена так мелочиться и сразу продлить. лет на 25 - без права переписки.