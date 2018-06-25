Во Львовской области группа молодых людей напала на цыганский табор

Один человек убит, ранены четверо, в том числе, 10-летний ребёнок, сообщает областная прокуратура. Полиция задержала 8 человек, в основном это несовершеннолетние. В связи с нападением возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, «Разжигание национальной, расовой вражды и ненависти». Участникам нападения грозит пожизненный срок.