Во Львовской области группа молодых людей напала на цыганский табор
Один человек убит, ранены четверо, в том числе, 10-летний ребёнок, сообщает областная прокуратура. Полиция задержала 8 человек, в основном это несовершеннолетние. В связи с нападением возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, «Разжигание национальной, расовой вражды и ненависти». Участникам нападения грозит пожизненный срок.
Комментарии6
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shlevet 25 июня 2018 | 08:21
Цэ Эуроппа
Даже ребенка не пощадили, нелюди
ghfh 25 июня 2018 | 08:24
Наверное, русские фашисты, больше некому.
И вообще, это провокация..
kapitonovih_36 25 июня 2018 | 08:30
далее пойдут еврейские погромы, так в усраине всегда бывают...ну, а пейсатые троли пусть продолжают лизать яички бандере...
kokeshi 25 июня 2018 | 08:26
shlevet: таджикскую девочку , убитую в СПб вспомни и заткнись. Нелюди есть везде, это факт. Надеюсь, уроды получат по заслугам.
shlevet 25 июня 2018 | 08:30
kokeshi: //...заткнись...//
Заткнись будешь говорить своей матери
timwlad75 25 июня 2018 | 08:36
Во Львовской области группа молодых людей напала на цыганский табор
Один человек убит, ранены четверо, в том числе, 10-летний ребёнок, сообщает областная прокуратура. Полиция задержала 8 человек, в основном это несовершеннолетние. В связи с нападением возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе, «Разжигание национальной, расовой вражды и ненависти». Участникам нападения грозит пожизненный срок.
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Это выпускные экзамены для мобилизованных украинцев как проводить карательные акции устрашения на территориях соседних стран или куда их пошлют.
Ну и естественно чтобы убедить в безнаказанности в этих действиях их скоро отпустят сказав что цыгане сами напали требуя денег ,а эти оборонялись.Ну и из руководства Евросоюза приходят новости о том как руководство Евросоюза требует освобождать всех террористов в той же России как защитников прав человека.
Это уже проходили в России в 1990тых годах.Тогда западу тоже надо было направить всё этого агрессивное стадо террористов которое они обучили в 1980тых чтобы не подвергнутся нападению самим со стороны тех кого обучили терроризму.