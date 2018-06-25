В случае повышения пенсионного возраста средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15 тысяч 400 рублей, заявил газете «Известия» министр труда Максим Топилин. Пенсионный возраст для российских женщин предлагается повысить на 8 лет, потому что они, «к счастью, живут дольше», сказал Топилин. По его словам, это мировая тенденция и поэтому практически во всех странах идёт уравнивание пенсионных возрастов. По данным министра, в 2017 году средняя продолжительность жизни в России достигла почти 73 лет.