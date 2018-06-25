В случае повышения пенсионного возраста средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15 тысяч 400 рублей
В случае повышения пенсионного возраста средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15 тысяч 400 рублей, заявил газете «Известия» министр труда Максим Топилин. Пенсионный возраст для российских женщин предлагается повысить на 8 лет, потому что они, «к счастью, живут дольше», сказал Топилин. По его словам, это мировая тенденция и поэтому практически во всех странах идёт уравнивание пенсионных возрастов. По данным министра, в 2017 году средняя продолжительность жизни в России достигла почти 73 лет.
Комментарии11
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putin_itogy 25 июня 2018 | 08:23
Я так рад!
Теперь Катя Андреева(с 1 канала)
2 года как вышедшая на пенсию, будет получать повышенную пенсию(за счёт ровесников мужиков)
А её ровесникам одногодкам, мужичкам, горбатиться на работе ещё 6-7 лет.
Чтобы жила Катя..
Прекрасные перспективы.
nehoroshiy 25 июня 2018 | 08:27
И где найти такого дурака, который из-за 1 тысячи согласится добровольно уйти на пенсию позже на пять лет?
alekseis 25 июня 2018 | 08:29
Даже и не думайте! Пенсионеров решили задобрить!
j_partizan 25 июня 2018 | 08:30
средняя пенсия в 2019 году может вырасти до 15 тысяч 400 рублей
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Всё Увеличение съест инфляция.
zztop1960 25 июня 2018 | 08:31
В Латвии средняя пенсия 23 544.5595 российских рубля
vezdehod 25 июня 2018 | 08:33
Гуляй пенсионер и ни в чём себе не отказывай - главное доживи до такого "счастья".
luger_max_otto 25 июня 2018 | 08:32
Ага. Отказ государства платить- а с учетом низкой продолжительности жизни это именно отказ- называется дефолтом. Банкротством.
Банкрот не может продолжать возглавлять то, что возглавлял.
Хутина- на пуй!
ivar1964 25 июня 2018 | 08:33
"Они оба могут ...." Успокаивают народ. Дескать, за богом молитва, а за царем служба не пропадут.
rampa 25 июня 2018 | 08:35
СРЕДНЯЯ пенсия! Высокооплачиваемые пенсионеры (с пенсией 30-40 тыс) получат прибавку 1500 руб, низкооплачиваемые (с пенсией 8-10 тыс) - 200 руб. Какая радость! )))
vincenttt 25 июня 2018 | 08:36
Парад лжи при подготовке обмылком гэбистским социального грабежа российского населения с успехом продолжается..
sergirusso 25 июня 2018 | 08:37
На 1,6 доллара США? КРУТО!