В Самаре сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Россией и Уругваем
Они разыграют первое место в группе A. Между тем власти Москвы ранее рекомендовали не посещать фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах в дни проведения особо популярных матчей.
На фан-зоне, рассчитанной на 25 тысяч человек, из-за перегрузки могут возникнуть опасные ситуации, отмечают в мэрии. Столичные власти предложили найти дополнительные площадки, подчеркнув, что трансляции игр чемпионата мира идут во всех кафе и в подавляющем большинстве гостиниц. Это же касается и игры сборных России и Уругвая. Во время предыдущего матча нашей команды с Египтом вход на фан-зону закрывался из-за угрозы давки. Поезда столичного метро проходили станции «Воробьевы горы» и «Университет» без остановки. Напомним, с начала года студенты и преподаватели МГУ протестовали против размещения фестиваля болельщиков рядом с главным зданием университета. Они опасались, что это повлияет на научную деятельность МГУ. В результате фан-зона осталась на первоначальной площадке, но ее численность была снижена с 40 до 25 тысяч человек.
Игра сборных России и Уругвая начнется в Самаре в 17:00.
Комментарии3
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shlevet 25 июня 2018 | 08:19
Российской Команде - Победы!
sg90 25 июня 2018 | 08:22
Лживые английские сми уже успели написать, что серия побед российских футболистов на мундиале может быть обусловлена тем, что в России продолжает действовать "система применения допинга". ФИФА, естественно, это опровергла. Почему в России не найдется даже вшивой желтой газетенки, которая обвинила в том же сборную англов после победы на панамками? Наоборот, они всячески радовались той победе, каждые полчаса восхваляя черножопых островитян..
a_111111 25 июня 2018 | 08:30
Разыграют- монетку бросать будут?