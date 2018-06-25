В Самаре сегодня пройдет матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира между Россией и Уругваем

Они разыграют первое место в группе A. Между тем власти Москвы ранее рекомендовали не посещать фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах в дни проведения особо популярных матчей.

На фан-зоне, рассчитанной на 25 тысяч человек, из-за перегрузки могут возникнуть опасные ситуации, отмечают в мэрии. Столичные власти предложили найти дополнительные площадки, подчеркнув, что трансляции игр чемпионата мира идут во всех кафе и в подавляющем большинстве гостиниц. Это же касается и игры сборных России и Уругвая. Во время предыдущего матча нашей команды с Египтом вход на фан-зону закрывался из-за угрозы давки. Поезда столичного метро проходили станции «Воробьевы горы» и «Университет» без остановки. Напомним, с начала года студенты и преподаватели МГУ протестовали против размещения фестиваля болельщиков рядом с главным зданием университета. Они опасались, что это повлияет на научную деятельность МГУ. В результате фан-зона осталась на первоначальной площадке, но ее численность была снижена с 40 до 25 тысяч человек.

Игра сборных России и Уругвая начнется в Самаре в 17:00.